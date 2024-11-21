«Забивает за сборную, но в клубе...» СМИ раскритиковало лидера Украины

Греческое издание Sportime высказалось об игре нападающего Романа Яремчука в составе национальной сборной Украины и в составе «Олимпиакоса»:

«Яремчук забивает за сборную Украины, но выглядит другим футболистом, как только возвращается в «Олимпиакос». Его ситуация беспокоит руководство клуба, которое пытается найти решение проблемы, ведь если Роман продолжит так же, то вряд ли останется в «Олимпиакосе» после зимнего трансферного окна.

Украинец даже не рассматривается в виде дублера для основного нападающего «Олимпиакоса» Аюба Эль-Кааби, что привело к тому, что единственной альтернативой ему остается Костулас».

В 8 матчах за «Олимпиакос» Роман Яремчук отметился 1 забитым мячом.