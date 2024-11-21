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21 ноября 2024, 04:21 |
123
0

ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью

Новая коллаборация Эрлинга Холанда и бренда Beats by Dre выглядит очень круто

21 ноября 2024, 04:21 |
123
0
ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью
Instagram. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снялся в рекламе наушников и колонок «Beats by Dre».

Эта рекламная коллаборации прошла под слоганом «Обычный – для всех остальных» и была снята в норвежских лесах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Видео демонстрирует силу духа Холанда, который не знает страха и усталости: он бегает с местными волками и на древесине посреди реки, подтягивается над пропастью, рубает дрова и ходит по раскаленному углю. Местные жители, глядя на тренировки Эрлинга, ничему не удивляются, так как они знают, что это Холанд и что ему всё по силам. А спит Эрлинг... смотрите сами:

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу Манчестер Сити видео lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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