ВИДЕО. Холанд бегает с волками и подтягивается над пропастью

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снялся в рекламе наушников и колонок «Beats by Dre».

Эта рекламная коллаборации прошла под слоганом «Обычный – для всех остальных» и была снята в норвежских лесах.

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Видео демонстрирует силу духа Холанда, который не знает страха и усталости: он бегает с местными волками и на древесине посреди реки, подтягивается над пропастью, рубает дрова и ходит по раскаленному углю. Местные жители, глядя на тренировки Эрлинга, ничему не удивляются, так как они знают, что это Холанд и что ему всё по силам. А спит Эрлинг... смотрите сами: