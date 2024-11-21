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Лига наций
21 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:30
411
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Трудно думать, что на родине люди живут в страхе»

Игрок сборной Украины высказался после матча со сборной Албании

21 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:30
411
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Трудно думать, что на родине люди живут в страхе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мнениями о победном поединке против национальной команды Албании в рамках шестого тура Лиги наций (2:1).

«Я до этого не считал военные дни, но когда сегодня утром прочел, что война длится уже 1000 дней, было тяжело думать, что люди живут в страхе, под обстрелами, наши военные бьются уже такой срок. Для меня это очень тяжело морально.

От матча с Албанией несколько смешанные эмоции, потому что игра была очень тяжелой. Сложный сбор с двумя выездными поединками, но я счастлив, ведь мы показали себя как команда, завоевали четыре очка и заняли второе место в группе. Мы хорошо завершили этот цикл Лиги наций, хоть и не идеально. Сергей Станиславович пожелал нам удачи в клубах, на которые мы сейчас переключаемся. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали из разных точек мира. Мы ощущали эту поддержку, видели сообщения. Честно – мы очень старались до самого конца и завоевали три очка.

Можно сказать, что первые 10 минут в этом матче были идеальны, но потом... Первый тайм, я считаю, был очень хорошим, а вот во втором мы, пожалуй, немного психологически понимали, что при счете 2:0 нужно играть проще. В конце могли забивать три мяча и закрывать этот поединок, но получилось как получилось. Я думаю, что мы выиграли заслуженно. Могли побеждать и с большим счетом, поспокойнее. Но получилась такая нервная концовка. Главное, что мы забили на один мяч больше», – сказал Миколенко.

Напомним, что Украина заняла второе место в квартете В1, поэтому национальная команда получила право сыграть за выход в высший дивизион.

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Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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