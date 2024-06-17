В понедельник, 17 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D, в котором отношения выяснят команды Сербии и Англии.

Поединок состоится в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Австрия и Франция на уровне национальных сборных сыграли 25 матчей, в которых альпийцы одержали 9 побед, 3 встречи завершились вничью и 13 раз выигрывали французы.

В финальных турнирах чемпионатов Европы соперники еще не встречались. Зато в отборе на Евро они провели 2 поединка. Причем было это в самом первом турнире чемпионата Европы 1960 года. Франция выиграла тогда оба матча – дома 5:2, в гостях 4:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.