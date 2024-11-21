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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:17
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Средний возраст игроков сборной Украины в 2024 году составил 26,5 лет

Самый старшим стал 35-летний Степаненко, самыми молодыми – 21-летние Забарный и Судаков

21 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:17
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Средний возраст игроков сборной Украины в 2024 году составил 26,5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 2024 году в составе сборной Украины были задействованы 33 футболиста – 3 вратаря, 10 защитников, 17 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков составил 26,5 лет. По амплуа расклад следующий: вратари – 26,0, защитники – 25,6, полузащитники – 27,2, нападающие – 25,7.

Самый старшим стал Тарас Степаненко (35 лет 67 дней), а самыми молодыми – Илья Забарный и Георгий Судаков (оба – 21 год 202 дня). Самым возрастным составом украинцы выступили 10 сентября в матче с Чехией (средний возраст – 27,05 лет), а самым молодым – 26 марта в поединке с Исландией (25,31).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2024 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

35 лет 67 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

14.10.2024

Чехия

1:1 (д)

34 года 323 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

10.09.2024

Чехия

2:3 (г)

33 года 50 дней

Сергей СИДОРЧУК

21.06.2024

Словакия

2:1 (н)

31 год 129 дней

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

10.09.2024

Чехия

2:3 (г)

30 лет 14 дней

Александр СВАТОК

11.10.2024

Грузия

1:0 (д)

30 лет 7 дней

Георгий БУЩАН

07.06.2024

Польша

1:3 (г)

Самые молодые игроки сборной Украины в 2024 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

21 год 202 дня

Илья ЗАБАРНЫЙ

21.03.2024

Босния

2:1 (г)

21 год 202 дня

Георгий СУДАКОВ

21.03.2024

Босния

2:1 (г)

22 года 58 дней

Владимир БРАЖКО

21.03.2024

Босния

2:1 (г)

22 года 124 дня

Владислав ВАНАТ

07.06.2024

Польша

1:3 (г)

22 года 307 дней

Анатолий ТРУБИН

03.06.2024

Германия

0:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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