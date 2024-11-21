Средний возраст игроков сборной Украины в 2024 году составил 26,5 лет
Самый старшим стал 35-летний Степаненко, самыми молодыми – 21-летние Забарный и Судаков
В 2024 году в составе сборной Украины были задействованы 33 футболиста – 3 вратаря, 10 защитников, 17 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков составил 26,5 лет. По амплуа расклад следующий: вратари – 26,0, защитники – 25,6, полузащитники – 27,2, нападающие – 25,7.
Самый старшим стал Тарас Степаненко (35 лет 67 дней), а самыми молодыми – Илья Забарный и Георгий Судаков (оба – 21 год 202 дня). Самым возрастным составом украинцы выступили 10 сентября в матче с Чехией (средний возраст – 27,05 лет), а самым молодым – 26 марта в поединке с Исландией (25,31).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины в 2024 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 67 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
14.10.2024
|
Чехия
|
1:1 (д)
|
34 года 323 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
10.09.2024
|
Чехия
|
2:3 (г)
|
33 года 50 дней
|
Сергей СИДОРЧУК
|
21.06.2024
|
Словакия
|
2:1 (н)
|
31 год 129 дней
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10.09.2024
|
Чехия
|
2:3 (г)
|
30 лет 14 дней
|
Александр СВАТОК
|
11.10.2024
|
Грузия
|
1:0 (д)
|
30 лет 7 дней
|
Георгий БУЩАН
|
07.06.2024
|
Польша
|
1:3 (г)
Самые молодые игроки сборной Украины в 2024 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
21 год 202 дня
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
21.03.2024
|
Босния
|
2:1 (г)
|
21 год 202 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.03.2024
|
Босния
|
2:1 (г)
|
22 года 58 дней
|
Владимир БРАЖКО
|
21.03.2024
|
Босния
|
2:1 (г)
|
22 года 124 дня
|
Владислав ВАНАТ
|
07.06.2024
|
Польша
|
1:3 (г)
|
22 года 307 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
03.06.2024
|
Германия
|
0:0 (г)
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