Средний возраст игроков сборной Украины в 2024 году составил 26,5 лет

В 2024 году в составе сборной Украины были задействованы 33 футболиста – 3 вратаря, 10 защитников, 17 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков составил 26,5 лет. По амплуа расклад следующий: вратари – 26,0, защитники – 25,6, полузащитники – 27,2, нападающие – 25,7.

Самый старшим стал Тарас Степаненко (35 лет 67 дней), а самыми молодыми – Илья Забарный и Георгий Судаков (оба – 21 год 202 дня). Самым возрастным составом украинцы выступили 10 сентября в матче с Чехией (средний возраст – 27,05 лет), а самым молодым – 26 марта в поединке с Исландией (25,31).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2024 году

Возраст Игрок Дата Соперник Счет 35 лет 67 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 14.10.2024 Чехия 1:1 (д) 34 года 323 дня Андрей ЯРМОЛЕНКО 10.09.2024 Чехия 2:3 (г) 33 года 50 дней Сергей СИДОРЧУК 21.06.2024 Словакия 2:1 (н) 31 год 129 дней Руслан МАЛИНОВСКИЙ 10.09.2024 Чехия 2:3 (г) 30 лет 14 дней Александр СВАТОК 11.10.2024 Грузия 1:0 (д) 30 лет 7 дней Георгий БУЩАН 07.06.2024 Польша 1:3 (г)

Самые молодые игроки сборной Украины в 2024 году