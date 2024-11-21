Хорхе Мендеш работает над поиском нового клуба для 100-милионного таланта

Вингер «Спортинга» Жеовани Кенда может сменить клуб следующий летом, сообщает TEAMtalk.

Агент игрока Хорхе Мендеш работает над трансфером 17-летнего португальца, в контракте которого прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Наибольший интерес к Жеовани проявляет «Манчестер Юнайтед», но трансфер будет сложно провернуть из-за ценника игрока, который отпугивает «манкунианцев», желающих тратить меньше денег. Но интерес «красных дьяволов» не безальтернативен, множество топовых европейских клубов следят за вингером.

В текущем сезоне Жеовани Кенда провел 17 матчей на клубном уровне и отличился 2 голами и 1 ассистом.

Защитник «Спортинга» может перейти в «Манчестер Юнайтед».