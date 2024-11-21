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Англия
21 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:42
442
0

Хорхе Мендеш работает над поиском нового клуба для 100-милионного таланта

Агент Хорхе Мендеш работает над сменой клуба Жеовани Кенда

21 ноября 2024, 14:40 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:42
442
0
Хорхе Мендеш работает над поиском нового клуба для 100-милионного таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Жеовани Кенда

Вингер «Спортинга» Жеовани Кенда может сменить клуб следующий летом, сообщает TEAMtalk.

Агент игрока Хорхе Мендеш работает над трансфером 17-летнего португальца, в контракте которого прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. Наибольший интерес к Жеовани проявляет «Манчестер Юнайтед», но трансфер будет сложно провернуть из-за ценника игрока, который отпугивает «манкунианцев», желающих тратить меньше денег. Но интерес «красных дьяволов» не безальтернативен, множество топовых европейских клубов следят за вингером.

В текущем сезоне Жеовани Кенда провел 17 матчей на клубном уровне и отличился 2 голами и 1 ассистом.

Защитник «Спортинга» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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