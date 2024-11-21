Первый пошел. Аморим может переманить на Олд Траффорд таланта из Спортинга

Защитник «Спортинга» Усман Диоманде является целью «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает Metro.

20-летний защитник, который провел под руководством Аморима 1,5 года своей карьеры, считает, что продолжение карьеры на «Олд Траффорд» пошло бы ему на пользу, потому переход в «Манчестер Юнайтед» для него является приоритетным, но «горожане» не собираются так легко отпускать игрока в руки конкурента. Они следят за Усманом еще с периода его игры в «Мидтьюлланде».

В контракте Диоманде прописаны отступные в размере 80 миллионов евро, но лиссабонский клуб не ждет такого предложения.

В текущем сезоне Усман Диоманде провел 14 матчей, без результативных действий.

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