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  4. Первый пошел. Аморим может переманить на Олд Траффорд таланта из Спортинга
Англия
21 ноября 2024, 10:51 |
224
0

Первый пошел. Аморим может переманить на Олд Траффорд таланта из Спортинга

Усман Диоманде привлекает внимание двух грандов из Манчестера

21 ноября 2024, 10:51 |
224
0
Первый пошел. Аморим может переманить на Олд Траффорд таланта из Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Диоманде

Защитник «Спортинга» Усман Диоманде является целью «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает Metro.

20-летний защитник, который провел под руководством Аморима 1,5 года своей карьеры, считает, что продолжение карьеры на «Олд Траффорд» пошло бы ему на пользу, потому переход в «Манчестер Юнайтед» для него является приоритетным, но «горожане» не собираются так легко отпускать игрока в руки конкурента. Они следят за Усманом еще с периода его игры в «Мидтьюлланде».

В контракте Диоманде прописаны отступные в размере 80 миллионов евро, но лиссабонский клуб не ждет такого предложения.

В текущем сезоне Усман Диоманде провел 14 матчей, без результативных действий.

«Ньюкасл» нацелился на вингера «Спортинга».

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Усман Диоманде Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон трансферы АПЛ трансферы Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Metro
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