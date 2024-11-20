100 миллионов евро. Английские гранды нацелились на таланта Спортинга

Португальский вингер «Спортинга» Жеовани Кенда стал целью множества топ-клубов, сообщает GivemeSport.

Среди интересующихся 17-летним игроком находятся «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако самым активным в контексте подписании португальского таланта является «Ньюкасл». У игрока в контракте прописаны отступные в размере в 100 миллионов евро.

Пока что конкретных шагов «сороки» не делали, но сигнализируют о высокой вероятности повышения активности в адрес Кенда уже зимой.

В текущем сезоне Жеовани Кенда провел 17 матчей на клубном уровне и отличился 2 голами и 1 ассистом.

Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за игроком «Спортинга».