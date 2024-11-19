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  4. Скауты Манчестер Юнайтед смотрели на игру 100-миллионного форварда
Англия
19 ноября 2024, 20:16 |
622
0

Скауты Манчестер Юнайтед смотрели на игру 100-миллионного форварда

«Манкунианцы» следили за игрой Виктора Дьекереша

19 ноября 2024, 20:16 |
622
0
Скауты Манчестер Юнайтед смотрели на игру 100-миллионного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Скауты «Манчестер Юнайтед» были на матче Лиги наций между Швецией и Словакией и смотрели на игру страйкера «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает The Sun.

«Манкунианцы» отправили на просмотр матча одного из своих лучших скандинавских скаутов – Серхио Соузу. В том матче Дьекереш забил гол и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 17 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и отдал 4 ассиста. В Лиге наций шведский страйкер провел 5 матчей. забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Виктор Дьекереш повторил достижение Роналду.

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Данііл Киріяка Источник: The Sun
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