Скауты Манчестер Юнайтед смотрели на игру 100-миллионного форварда
«Манкунианцы» следили за игрой Виктора Дьекереша
Скауты «Манчестер Юнайтед» были на матче Лиги наций между Швецией и Словакией и смотрели на игру страйкера «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает The Sun.
«Манкунианцы» отправили на просмотр матча одного из своих лучших скандинавских скаутов – Серхио Соузу. В том матче Дьекереш забил гол и отдал голевую передачу.
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 17 матчей на клубном уровне, забил 23 гола и отдал 4 ассиста. В Лиге наций шведский страйкер провел 5 матчей. забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
Виктор Дьекереш повторил достижение Роналду.
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