Фантастичиские цифры. Дьекереш повторил прошлогоднее достижение Роналду

Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш достиг отметки в 54 гола за календарный год, тем самым повторив прошлогоднее достижение Криштиану Роналду.

Но стоит отметить тот факт, что у шведского нападающего есть еще целых полтора месяца для того, чтобы улучшить этот показатель и вовсе обогнать португальца, с чем он должен без проблем справиться.

Также швед обогнал Роналду в количестве ассистов: 16 на счету игрока «Спортинга» против 15 у форварда «Аль-Насра».

Viktor Gyökeres has already 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐃 the goal tally Cristiano Ronaldo achieved in 2023 🤯👏 pic.twitter.com/nMowgN47xs