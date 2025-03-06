Бенфика установила антирекорд Лиги чемпионов, связанный с Роналду

5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и испанская «Барселона». Хозяева играли в большинстве с 22-й минуты, но уступили сопернику с минимальным счетом 0:1.

В этом противостоянии подопечные Бруну Лаже вписали свое имя в историю турнира, установив антирекорд. В истории Лиги чемпионов ни одна команда не терпела поражения, так долго играя с численным превосходством.

В 2018 году туринский «Ювентус» в меньшинстве одолел испанскую «Валенсию» благодаря дублю с пенальти от боснийца Миралема Пьянича. В том матче на 29-й минуте красную карточку получил форвард итальянского клуба Криштиану Роналду.

5 марта «Бенфика» переписала этот антирекорд, так как защитник соперника Пау Кубарси был удален на 22-й минуте. Ответный матч состоится 11 марта в Барселоне, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.