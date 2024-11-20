Мбаппе может лишиться капитанской повязки. Кто его заменит?

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе рискует лишиться капитанской повязки в национальной команде.

Французские источники сообщают, что главному тренеру Дидье Дешаму не нравится ситуация с постоянными скандалами вокруг футболиста. Наставник сборной хотел бы назначить капитаном другого игрока.

Главным претендентом на эту роль считается лидер английского «Ливерпуля» Ибраима Конате. Во Франции восхищаются стабильностью защитника и его уверенной игрой и за клуб, и за национальную сборную.

Конате сыграл за Францию 21 матч – защитник выходил на футбольное поле в пяти из шести последних матчей.

Мбаппе пропустил последние матчи сборной Франции в Лиге наций – игрок показал фанатам, что он болел за команду дома.