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  4. Мбаппе может лишиться капитанской повязки. Кто его заменит?
Франция
20 ноября 2024, 12:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:57
322
0

Мбаппе может лишиться капитанской повязки. Кто его заменит?

Звезда «Ливерпуля» является главным претендентом в сборной Франции

20 ноября 2024, 12:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:57
322
0
Мбаппе может лишиться капитанской повязки. Кто его заменит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе рискует лишиться капитанской повязки в национальной команде.

Французские источники сообщают, что главному тренеру Дидье Дешаму не нравится ситуация с постоянными скандалами вокруг футболиста. Наставник сборной хотел бы назначить капитаном другого игрока.

Главным претендентом на эту роль считается лидер английского «Ливерпуля» Ибраима Конате. Во Франции восхищаются стабильностью защитника и его уверенной игрой и за клуб, и за национальную сборную.

Конате сыграл за Францию 21 матч – защитник выходил на футбольное поле в пяти из шести последних матчей.

Мбаппе пропустил последние матчи сборной Франции в Лиге наций – игрок показал фанатам, что он болел за команду дома.

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Лига наций сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе Ибраима Конате
Микола Титюк Источник: LiverpoolWorld
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