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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:58
48
0

ВИДЕО. Лучшие сэйвы. Динамо поздравило экс-кипера Виталия Реву с 50-летием

Опубликована видеонарезка лучших моментов игры вратаря

20 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:58
48
0
ВИДЕО. Лучшие сэйвы. Динамо поздравило экс-кипера Виталия Реву с 50-летием
ФК Динамо. Виталий Рева

Киевское Динамо поздравило с юбилеем экс-вратаря Виталия Реву.

19 ноября бывшему голкиперу киевского Динамо исполнилось 50 лет.

В Динамо вспомнили наиболее памятные моменты выступлений Виталия Ревы за клуб.

ВИДЕО. Лучшие сэйвы. Динамо поздравило экс-кипера Виталия Реву с 50-летием

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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