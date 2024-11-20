Украина. Премьер лига20 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:58
48
0
ВИДЕО. Лучшие сэйвы. Динамо поздравило экс-кипера Виталия Реву с 50-летием
Опубликована видеонарезка лучших моментов игры вратаря
20 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 00:58
48
0
Киевское Динамо поздравило с юбилеем экс-вратаря Виталия Реву.
19 ноября бывшему голкиперу киевского Динамо исполнилось 50 лет.
В Динамо вспомнили наиболее памятные моменты выступлений Виталия Ревы за клуб.
ВИДЕО. Лучшие сэйвы. Динамо поздравило экс-кипера Виталия Реву с 50-летием
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2024, 01:10 0
Джанфранко Дзола сделал свой выбор в пользу Ромелу
Футбол | 20 ноября 2024, 16:41 14
Экс-тренер национальной команды остался доволен игрой сборной в первом тайме
Футбол | 20.11.2024, 09:22
Бокс | 20.11.2024, 08:51
Футбол | 20.11.2024, 22:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2024, 08:06 8
19.11.2024, 23:38 284
19.11.2024, 07:50 19
20.11.2024, 07:47 6
19.11.2024, 10:39 13
19.11.2024, 07:22 4
19.11.2024, 08:32 8
Бокс