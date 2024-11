ВИДЕО. Ламин Ямал приятно шокировал своим поступком в 17 лет

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал послом ЮНИСЕФ на бесплатной основе.

Об этом сообщает Фабрицио Романо и другие инсайдеры футбольного мира.

Символично, что о сотрудничестве Ямала с организацией было объявлено 20 ноября, в этот день отмечается Всемирный день детей.

По этому поводу лидер «Барсы» совместно с ЮНИСЕФ опубликовал видео, в котором снялся его младший брат Кейн.

Вот какие месседжи транслировал 17-летний подросток в этом видео, обращаясь к брату:

«Знаешь ли ты, что все дети имеют особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми? Эти права записаны в документе под названием «Конвенция о правах мира». Знаешь ли ты, что играть – это право? К счастью, в детстве я мог много играть, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.

Раскрыть тебе секрет? Когда я выхожу на поле, я чувствую себя все тем же ребенком, каким был я тогда, который до сих пор любит играть с мячом. Когда меня спрашивают, как я могу так играть, я отвечаю, что главное – не бояться проиграть, и если я совершаю ошибку, я стараюсь еще раз».

«Это фантастическое достижение для Ламина Ямала! В столь юном возрасте он не только производит фурор в футболе, но и вносит вклад в глобальные дела. Его роль посла ЮНИСЕФ показывает его приверженность к переменам за пределами поля», – фанаты в хорошем смысле шокированы поступком юноши.

❤️✨ Official: Lamine Yamal has become an ambassador of UNICEF, on an altruistic basis. pic.twitter.com/pPzXvKrI40

That’s a fantastic achievement for Lamine Yamal! At such a young age, he’s not only making waves in football but also contributing to global causes. His role as a UNICEF ambassador shows his commitment to making a difference beyond the pitch.