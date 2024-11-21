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21 ноября 2024, 02:35 |
212
0

ВИДЕО. Ламин Ямал приятно шокировал своим поступком в 17 лет

Звезда Барселоны снова отличился со знаком плюс

21 ноября 2024, 02:35 |
212
0
ВИДЕО. Ламин Ямал приятно шокировал своим поступком в 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал послом ЮНИСЕФ на бесплатной основе.

Об этом сообщает Фабрицио Романо и другие инсайдеры футбольного мира.

Символично, что о сотрудничестве Ямала с организацией было объявлено 20 ноября, в этот день отмечается Всемирный день детей.

По этому поводу лидер «Барсы» совместно с ЮНИСЕФ опубликовал видео, в котором снялся его младший брат Кейн.

Вот какие месседжи транслировал 17-летний подросток в этом видео, обращаясь к брату:

«Знаешь ли ты, что все дети имеют особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми? Эти права записаны в документе под названием «Конвенция о правах мира». Знаешь ли ты, что играть – это право? К счастью, в детстве я мог много играть, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.

Раскрыть тебе секрет? Когда я выхожу на поле, я чувствую себя все тем же ребенком, каким был я тогда, который до сих пор любит играть с мячом. Когда меня спрашивают, как я могу так играть, я отвечаю, что главное – не бояться проиграть, и если я совершаю ошибку, я стараюсь еще раз».

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«Это фантастическое достижение для Ламина Ямала! В столь юном возрасте он не только производит фурор в футболе, но и вносит вклад в глобальные дела. Его роль посла ЮНИСЕФ показывает его приверженность к переменам за пределами поля», – фанаты в хорошем смысле шокированы поступком юноши.

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видео Ламин Ямал Барселона lifestyle сборная Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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