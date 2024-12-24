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Англия
24 декабря 2024, 03:07 | Обновлено 24 декабря 2024, 03:08
76
0

У МЮ проблемы не только с результатами. Олд Траффорд атакуют грызуны

Инспекторы по гигиене не рекомендуют покупать на стадионе еду

24 декабря 2024, 03:07 | Обновлено 24 декабря 2024, 03:08
76
0
У МЮ проблемы не только с результатами. Олд Траффорд атакуют грызуны
Getty Images/Global Images Ukraine

На главной арене «красных дьяволов» инспекторы по вопросам гигиены обнаружили мышей.

Как сообщает издание Daily Mail, грызуны поселились даже в заведениях питания, которые работают на стадионе во время матчей.

Специальная комиссия снизила рейтинг гигиены питания до 2 звезд (из 5 возможных). Клубу дали ограниченное время на устранение этих проблем.

В отчете экологической службы указано, что проблема с грызунами на «Олд Траффорд» существует еще с 2015 года. Тогда мыши атаковали даже офисные помещения арены.

Известно, что специалисты экологической службы посещают стадион несколько раз в неделю.

Что касается последних спортивных событий, «Манчестер Юнайтед» уступил в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмуту» со счетом 0:3.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
Олександр Сільченко Источник: Daily Mail
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