У МЮ проблемы не только с результатами. Олд Траффорд атакуют грызуны

На главной арене «красных дьяволов» инспекторы по вопросам гигиены обнаружили мышей.

Как сообщает издание Daily Mail, грызуны поселились даже в заведениях питания, которые работают на стадионе во время матчей.

Специальная комиссия снизила рейтинг гигиены питания до 2 звезд (из 5 возможных). Клубу дали ограниченное время на устранение этих проблем.

В отчете экологической службы указано, что проблема с грызунами на «Олд Траффорд» существует еще с 2015 года. Тогда мыши атаковали даже офисные помещения арены.

Известно, что специалисты экологической службы посещают стадион несколько раз в неделю.

Что касается последних спортивных событий, «Манчестер Юнайтед» уступил в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмуту» со счетом 0:3.