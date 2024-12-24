У МЮ проблемы не только с результатами. Олд Траффорд атакуют грызуны
Инспекторы по гигиене не рекомендуют покупать на стадионе еду
На главной арене «красных дьяволов» инспекторы по вопросам гигиены обнаружили мышей.
Как сообщает издание Daily Mail, грызуны поселились даже в заведениях питания, которые работают на стадионе во время матчей.
Специальная комиссия снизила рейтинг гигиены питания до 2 звезд (из 5 возможных). Клубу дали ограниченное время на устранение этих проблем.
В отчете экологической службы указано, что проблема с грызунами на «Олд Траффорд» существует еще с 2015 года. Тогда мыши атаковали даже офисные помещения арены.
Известно, что специалисты экологической службы посещают стадион несколько раз в неделю.
Что касается последних спортивных событий, «Манчестер Юнайтед» уступил в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмуту» со счетом 0:3.
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