ОАЭ – Кувейт. Прогноз и анонс на матч Кубка наций Персидского залива

24 декабря на «Джабер Аль Ахмад Интернешнел Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Кубка наций Персидского залива, в котором сборная ОАЭ встретится со сборной Кувейта. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

ОАЭ

Команда не относится к числу сильных даже по меркам азиатского футбола. Она единственный раз, в 1990-м году, принимала участие в чемпионате мира. Недавно, казалось, белые набрали хорошую форму - они на Кубке Азии в 2015-м и 2019-м году доходили до полуфинала. Но прошлой зимой были остановлены уже в первом раунде плей-офф данного турнира. Есть надежды, что снова хорошие результаты обеспечит нынешний наставник, Паулу Бенту, что работает с прошлого года. По крайней мере, в отборе на чемпионат мира, выиграв 3:0 у Кыргызстана и 5:0 у Кувейта, сборная закрепилась на третьем месте в своей группе. На нынешнем турнире, снова играя с бордовыми и быстро пропустив в собственные ворота, сумели ответить голом, в итоге закончив 1:1.

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Кувейт

Сборная тоже только однажды ездила на мундиаль - еще в 1982-м году. Более того, недавно она была дисквалифицирована ФИФА и не принимала участия в отборах. А, вернувшись, не смогла пробиться на зимний кубок Азии. Сейчас продолжается борьба в квалификации на чемпионат мира. Но в ней синие пока что так и не взяли ни единой победы, и, сыграв четырежды вничью, занимают предпоследнее место в группе, на одно очко опережая главного аутсайдера, Палестину. Как принимающая сторона Кубка наций, подопечные Пицци в первом туре, открывая турнир, с Оманом, Насер сумел распечатать вратаря соперников после получаса игры. Но это преимущество не удержали, в итоге ограничившись только ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Синие не проигрывали пять матчей кряду. И только осенью прошлого года уступили на выезде в товарищеской встрече 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что номинальным гостям не особенно поможет то, что они принимают турнир. Соперник все-таки явно сильнее - ставим на победу сборной ОАЭ при нулевой форе (коэффициент - 1,61).