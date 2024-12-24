Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывшая Артема Кравца раздала жару. Откровенный бюст и горячий образ
Другие новости
24 декабря 2024, 03:18 |
404
0

ФОТО. Бывшая Артема Кравца раздала жару. Откровенный бюст и горячий образ

Анна Кравец не перестает радовать своих подписчиков

24 декабря 2024, 03:18 |
404
0
ФОТО. Бывшая Артема Кравца раздала жару. Откровенный бюст и горячий образ
Instagram. Анна Кравец

Бывшая жена экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Кравца, Анна Кравец, впечатлила своим роскошным новым луком.

Красавица праздновала свой день рождения в абсолютно огненном образе, который подчеркнул всю её красоту:

«HB Ann 🥂🥳 And victory for @usykaa , victory for Ukrainians🇺🇦», – написала девушка, поздравив себя с днём рождения и поздравив Усика, и всех украинцев с победой боксера.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«С днём рождения, комета моя ❤️❤️❤️», – в комментарии пришла телеведущая Леся Никитюк.

Напомним, что Анна любит откровенные образы и часто балует подписчиков своей красотой.

По теме:
ВИДЕО. Вот что сделал Артем Довбик для своей жены после гола. Она заметила
ВИДЕО. Вот как тренируется дочь Александра Усика. Её уже хвалит тренер
ВИДЕО. Сын Реброва – футбольный монстр! Снова гол и снова кубок
фото lifestyle Динамо Киев Артем Кравец Анна Кравец девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Бокс | 23 декабря 2024, 13:53 0
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»

Стив Банс прокомментировал победу украинского чемпиона в реванше с Фьюри

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Футбол | 23 декабря 2024, 18:46 3
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода

Плохие новости для Эрика Рамиреса…

Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
Футбол | 23.12.2024, 23:10
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
Бокс | 23.12.2024, 07:58
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Футбол | 24.12.2024, 02:01
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
22.12.2024, 08:30 10
Бокс
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
22.12.2024, 07:02
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 29
Бокс
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси – о визите Мудрика
22.12.2024, 16:07 4
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
22.12.2024, 05:10
Футбол
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 7
Футбол
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
Нам повезло. Владимир Кличко обратился к Усику после победы над Фьюри
22.12.2024, 08:00 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем