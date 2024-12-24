ФОТО. Бывшая Артема Кравца раздала жару. Откровенный бюст и горячий образ
Анна Кравец не перестает радовать своих подписчиков
Бывшая жена экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Кравца, Анна Кравец, впечатлила своим роскошным новым луком.
Красавица праздновала свой день рождения в абсолютно огненном образе, который подчеркнул всю её красоту:
«HB Ann 🥂🥳 And victory for @usykaa , victory for Ukrainians🇺🇦», – написала девушка, поздравив себя с днём рождения и поздравив Усика, и всех украинцев с победой боксера.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«С днём рождения, комета моя ❤️❤️❤️», – в комментарии пришла телеведущая Леся Никитюк.
Напомним, что Анна любит откровенные образы и часто балует подписчиков своей красотой.
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