ФОТО. Бывшая Артема Кравца раздала жару. Откровенный бюст и горячий образ

Бывшая жена экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Кравца, Анна Кравец, впечатлила своим роскошным новым луком.

Красавица праздновала свой день рождения в абсолютно огненном образе, который подчеркнул всю её красоту:

«HB Ann 🥂🥳 And victory for @usykaa , victory for Ukrainians🇺🇦», – написала девушка, поздравив себя с днём рождения и поздравив Усика, и всех украинцев с победой боксера.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«С днём рождения, комета моя ❤️❤️❤️», – в комментарии пришла телеведущая Леся Никитюк.

Напомним, что Анна любит откровенные образы и часто балует подписчиков своей красотой.