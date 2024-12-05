ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры

Бывшая жена советника президента киевского «Динамо» Артема Кравца – Анна – опубликовала новый пикантный контент на своей странице.

Девушка выложила видео, на котором она прикрыла оголенное тело только платьем-рубашкой.

Анна Кравец в который раз впечатлила свою аудиторию красотой и смелостью, за что получила множество огненных реакций.

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Самым смешным был комментарий: «В магазин, за хлебом?».

Артем и Анна поженились в 2010-м году, но в 2020-м году пара решила разойтись. Пара воспитывает двух сыновей: Владислава и Ивана.