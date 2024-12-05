ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
Анна Кравец не оставляет своих подписчиков без жаркого контента
Бывшая жена советника президента киевского «Динамо» Артема Кравца – Анна – опубликовала новый пикантный контент на своей странице.
Девушка выложила видео, на котором она прикрыла оголенное тело только платьем-рубашкой.
Анна Кравец в который раз впечатлила свою аудиторию красотой и смелостью, за что получила множество огненных реакций.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Самым смешным был комментарий: «В магазин, за хлебом?».
Артем и Анна поженились в 2010-м году, но в 2020-м году пара решила разойтись. Пара воспитывает двух сыновей: Владислава и Ивана.
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