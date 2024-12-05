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  4. ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
Другие новости
05 декабря 2024, 08:30 |
2669
5

ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры

Анна Кравец не оставляет своих подписчиков без жаркого контента

05 декабря 2024, 08:30 |
2669
5
ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
Instagram. Анна Кравец

Бывшая жена советника президента киевского «Динамо» Артема КравцаАнна – опубликовала новый пикантный контент на своей странице.

Девушка выложила видео, на котором она прикрыла оголенное тело только платьем-рубашкой.

Анна Кравец в который раз впечатлила свою аудиторию красотой и смелостью, за что получила множество огненных реакций.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Самым смешным был комментарий: «В магазин, за хлебом?».

Артем и Анна поженились в 2010-м году, но в 2020-м году пара решила разойтись. Пара воспитывает двух сыновей: Владислава и Ивана.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Любитель футболу⚽
І це хтось любить дивитися?
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+3
OLDTROLL
Кому подобаються оці штучні барбі?  Як на мене,вони пусті і огидні!
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+3
olex.mykhailov
всі як з одної силіконової фабрики і нуль індивідуальності-губіщя, грудіща і корона на голові
Ответить
0
Василь Бруховський
Качині історії...
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0
Перець
І як завжди тема цицьок розкрита не повністю 
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-1
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