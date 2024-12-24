ОФИЦИАЛЬНО. Монца назначила нового главного тренера

38-летний итальянский специалист Сальваторе Боккетти стал главным тренером «Монцы».

Бывший наставник «Вероны» подписал контракт с клубом до 2027 года.

Боккетти завершил игровую карьеру в 2021 году. За весь период в футболе итальянцу стать основным игроком состава удалось только в стране 404. Там он выступал за «рубин» и «спартак».

В Италии запомнился выступлениями за «Дженоа» и девятью матчами за «Милан».

Также Боккетти сыграл 5 матчей за сборную Италии, 3 из которых были товарищескими.

В «Вероне» Сальваторе работал на должностях тренера молодежной команды, ассистента тренера и в течение сезона был главным тренером.

Ранее стало известно, что «Монца» уволила Алессандро Несту с должности главного тренера.