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Италия
24 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 01:45
122
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монца назначила нового главного тренера

Сальваторе Боккетти подписал контракт до 2027 года

24 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 24 декабря 2024, 01:45
122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монца назначила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний итальянский специалист Сальваторе Боккетти стал главным тренером «Монцы».

Бывший наставник «Вероны» подписал контракт с клубом до 2027 года.

Боккетти завершил игровую карьеру в 2021 году. За весь период в футболе итальянцу стать основным игроком состава удалось только в стране 404. Там он выступал за «рубин» и «спартак».

В Италии запомнился выступлениями за «Дженоа» и девятью матчами за «Милан».

Также Боккетти сыграл 5 матчей за сборную Италии, 3 из которых были товарищескими.

В «Вероне» Сальваторе работал на должностях тренера молодежной команды, ассистента тренера и в течение сезона был главным тренером.

Ранее стало известно, что «Монца» уволила Алессандро Несту с должности главного тренера.

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Сальваторе Боккетти чемпионат Италии по футболу Монца назначение тренера Серия A
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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