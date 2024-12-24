ОФИЦИАЛЬНО. Монца назначила нового главного тренера
Сальваторе Боккетти подписал контракт до 2027 года
38-летний итальянский специалист Сальваторе Боккетти стал главным тренером «Монцы».
Бывший наставник «Вероны» подписал контракт с клубом до 2027 года.
Боккетти завершил игровую карьеру в 2021 году. За весь период в футболе итальянцу стать основным игроком состава удалось только в стране 404. Там он выступал за «рубин» и «спартак».
В Италии запомнился выступлениями за «Дженоа» и девятью матчами за «Милан».
Также Боккетти сыграл 5 матчей за сборную Италии, 3 из которых были товарищескими.
В «Вероне» Сальваторе работал на должностях тренера молодежной команды, ассистента тренера и в течение сезона был главным тренером.
Ранее стало известно, что «Монца» уволила Алессандро Несту с должности главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый ринг-анонсер увидел в поединке ничью
Рубен Бараха больше не работает с испанским клубом