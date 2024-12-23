ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы

Легенда «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста официально был уволен с должности главного тренера «Монцы».

«Клуб «Монца» сообщает, что Алессандро Неста освобожден от обязанностей главного тренера первой команды. Клуб благодарен тренеру за то, что он сделал и желает ему всего наилучшего в будущем», – написано в заявлении клуба.

Возглавил команду Алессандро в июле 2024 года. За этот период под руководством Несты «Монца» провела 20 матчей на уровне Серии А и Кубка Италии, одержав лишь три победы.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Монца» занимает 20-е место. В активе клуба всего 10 зачетных баллов.