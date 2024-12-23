Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
Италия
23 декабря 2024, 16:16 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:18
1565
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы

Алессандро Неста проработал в клубе полгода

23 декабря 2024, 16:16 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:18
1565
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

Легенда «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста официально был уволен с должности главного тренера «Монцы».

«Клуб «Монца» сообщает, что Алессандро Неста освобожден от обязанностей главного тренера первой команды. Клуб благодарен тренеру за то, что он сделал и желает ему всего наилучшего в будущем», – написано в заявлении клуба.

Возглавил команду Алессандро в июле 2024 года. За этот период под руководством Несты «Монца» провела 20 матчей на уровне Серии А и Кубка Италии, одержав лишь три победы.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Монца» занимает 20-е место. В активе клуба всего 10 зачетных баллов.

По теме:
Пора возвращаться домой. Защитник Милана заинтересовал Ньюкасл
«Они рассмеялись». Экс-вингер МЮ разочаровался в клубе с первой тренировки
Обогнал Малиновского, дальше Воронин? Довбик отметился новым достижением
Алессандро Неста Монца чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Бокс | 23 декабря 2024, 03:08 2
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше

Даниэль советует ему завершить карьеру

ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
Футбол | 23 декабря 2024, 00:23 5
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика

Дария Буткевич опубликовала любопытное фото

Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Футбол | 22.12.2024, 17:10
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored
Футбол | 23.12.2024, 15:52
За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored
За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
Футбол | 23.12.2024, 12:54
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
22.12.2024, 08:30 10
Бокс
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли
Анчелотти назвал клуб, который может оставить Барсу и Реал без титула Ла Ли
21.12.2024, 22:47
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 12
Футбол
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 3
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 8
Футбол
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
22.12.2024, 13:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем