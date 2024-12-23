ОФИЦИАЛЬНО. Легенду Милана уволили с должности главного тренера Монцы
Алессандро Неста проработал в клубе полгода
Легенда «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста официально был уволен с должности главного тренера «Монцы».
«Клуб «Монца» сообщает, что Алессандро Неста освобожден от обязанностей главного тренера первой команды. Клуб благодарен тренеру за то, что он сделал и желает ему всего наилучшего в будущем», – написано в заявлении клуба.
Возглавил команду Алессандро в июле 2024 года. За этот период под руководством Несты «Монца» провела 20 матчей на уровне Серии А и Кубка Италии, одержав лишь три победы.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Монца» занимает 20-е место. В активе клуба всего 10 зачетных баллов.
AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.— AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024
Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro. pic.twitter.com/RjgdhmHwBC
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