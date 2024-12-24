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24 декабря 2024, 02:20 |
104
0

ВИДЕО. Сын Реброва – футбольный монстр! Снова гол и снова кубок

Никита Ребров продолжает радовать своим футбольным талантом

24 декабря 2024, 02:20 |
104
0
ВИДЕО. Сын Реброва – футбольный монстр! Снова гол и снова кубок
Instagram. Сергей, Анна, Никита и Александр Ребровы

Сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Никита, напомнил о себе новыми футбольными достижениями.

Семья Реброва проживает в Марбелье, а Никита выступает за «Малагу» U-9 – маме и папе приходится возить сына на тренировки и игры, так расстояние между Марбельей и Малагой составляет 60 км (41 минута езды на автомобиле).

Никита является одним из лучших игроков в своей команде – он уже не раз становился лучшим бомбардиром в турнирах, в которых учавствовал.

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Турниры проводятся достаточно часто и на днях «маленький футбольный монстр с Украины» выиграл кубок вместе со своей командой, забив решающий гол в полуфинале.

«Первое место сегодня на турнире! Уставшие, но счастливые», – написала Анна Реброва в сторис в Instagram.

Сергей Ребров также часто присутствует на матчах сына, где болеет за Никиту вместе с младшим сыном Александром.

Присутствие отца всегда выступает дополнительной мотивацией для мальчика, который также очень любит поиграть с отцом возле дома.

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видео lifestyle Сергей Ребров Анна Реброва Никита Ребров
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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