ВИДЕО. Сын Реброва – футбольный монстр! Снова гол и снова кубок
Никита Ребров продолжает радовать своим футбольным талантом
Сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Никита, напомнил о себе новыми футбольными достижениями.
Семья Реброва проживает в Марбелье, а Никита выступает за «Малагу» U-9 – маме и папе приходится возить сына на тренировки и игры, так расстояние между Марбельей и Малагой составляет 60 км (41 минута езды на автомобиле).
Никита является одним из лучших игроков в своей команде – он уже не раз становился лучшим бомбардиром в турнирах, в которых учавствовал.
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Турниры проводятся достаточно часто и на днях «маленький футбольный монстр с Украины» выиграл кубок вместе со своей командой, забив решающий гол в полуфинале.
«Первое место сегодня на турнире! Уставшие, но счастливые», – написала Анна Реброва в сторис в Instagram.
Сергей Ребров также часто присутствует на матчах сына, где болеет за Никиту вместе с младшим сыном Александром.
Присутствие отца всегда выступает дополнительной мотивацией для мальчика, который также очень любит поиграть с отцом возле дома.
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