ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
Милое видео из семейного архива Ребровых
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поиграл в футбол со своими сыновьями и сыном Евгения Макаренко.
Ребров проживает в испанской Марбелье вместе со своей семьей.
На вилле украинского тренера есть мини-поле со штучным газоном, где и был сыгран этот импровизированный матч: Ребров играл в одной команде с младшим сыном Александром, а старший сын тренера, Никита, играл с сыном Макаренко.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Этот матч снимала жена Реброва, Анна, которая и опубликовала видео, на котором Никита лихо обыгрывает отца, а сын Макаренко празднует гол в стиле Килиана Мбаппе:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков обратился в своем Инстаграм к фанатам
Артур Бетербиев грезит поединком с Александром