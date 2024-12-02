ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поиграл в футбол со своими сыновьями и сыном Евгения Макаренко.

Ребров проживает в испанской Марбелье вместе со своей семьей.

На вилле украинского тренера есть мини-поле со штучным газоном, где и был сыгран этот импровизированный матч: Ребров играл в одной команде с младшим сыном Александром, а старший сын тренера, Никита, играл с сыном Макаренко.

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Этот матч снимала жена Реброва, Анна, которая и опубликовала видео, на котором Никита лихо обыгрывает отца, а сын Макаренко празднует гол в стиле Килиана Мбаппе: