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02 декабря 2024, 20:29 |
283
0

ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»

Милое видео из семейного архива Ребровых

02 декабря 2024, 20:29 |
283
0
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
Instagram. Сергей Ребров с женой и детьми

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поиграл в футбол со своими сыновьями и сыном Евгения Макаренко.

Ребров проживает в испанской Марбелье вместе со своей семьей.

На вилле украинского тренера есть мини-поле со штучным газоном, где и был сыгран этот импровизированный матч: Ребров играл в одной команде с младшим сыном Александром, а старший сын тренера, Никита, играл с сыном Макаренко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот матч снимала жена Реброва, Анна, которая и опубликовала видео, на котором Никита лихо обыгрывает отца, а сын Макаренко празднует гол в стиле Килиана Мбаппе:

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Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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