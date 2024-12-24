ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия осталась без главного тренера

49-летний испанский специалист Рубен Бараха был отправлен в отставку с поста главного тренера «Валенсии».

Бараха возглавил «летучих мышей» в прошлом сезоне. Специалисту удалось стабилизировать результаты, но в этом сезоне «Валенсия» снова начала демонстрировать плохие результаты. Сейчас клуб находится в зоне вылета в испанской Ла Лиге.

Рубен Бараха – легендарный футболист именно «Валенсии». Будучи игроком, Рубен провел в составе «летучих мышей» 262 матча и забил 41 гол.

Однако во времена Барахи-футболиста «Валенсия» была совсем другим клубом. В период, когда Рубен был игроком, команда дважды выигрывала Ла Лигу, была финалистом Лиги чемпионов, выигрывала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Еще один раз команда выигрывала Кубок Испании.