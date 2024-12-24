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Испания
24 декабря 2024, 02:23 |
28
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия осталась без главного тренера

Рубен Бараха больше не работает с испанским клубом

24 декабря 2024, 02:23 |
28
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия осталась без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний испанский специалист Рубен Бараха был отправлен в отставку с поста главного тренера «Валенсии».

Бараха возглавил «летучих мышей» в прошлом сезоне. Специалисту удалось стабилизировать результаты, но в этом сезоне «Валенсия» снова начала демонстрировать плохие результаты. Сейчас клуб находится в зоне вылета в испанской Ла Лиге.

Рубен Бараха – легендарный футболист именно «Валенсии». Будучи игроком, Рубен провел в составе «летучих мышей» 262 матча и забил 41 гол.

Однако во времена Барахи-футболиста «Валенсия» была совсем другим клубом. В период, когда Рубен был игроком, команда дважды выигрывала Ла Лигу, была финалистом Лиги чемпионов, выигрывала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Еще один раз команда выигрывала Кубок Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Рубен Бараха отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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