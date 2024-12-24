Кристал Пэлас – Арсенал – 1:5. Уничтожение от Артеты. Видео голов и обзор
Команды встречались в 17-м туре АПЛ
«Канониры» уже в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча. Во второй половине игры команда Артеты лишь добила соперника.
Украинский защитник Александр Зинченко в матче участия не принимал из-за повреждения.
Победа «Арсенала» закрепила команду на третьем месте. «Кристал Пэлас» сейчас занимает 16-ю позицию.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Кристал Пэлас – Арсенал 1:5
Голы: Сарр, 11 - Жезус, 6, 14, Хаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 85
Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гуэли, Кляйн, Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дюкуре, 68), Митчелл, Сарр, Камада (Нкетиа, 69), Матета (Шлупп, 88)
Арсенал: Райя, Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58), Парти, Эдегор, Хаверц (Райс, 58), Сака (Троссар, 24), Мартинелли, Жезус (Нванери, 86)
Видео голов и обзор матча
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