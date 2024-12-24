Кристал Пэлас – Арсенал – 1:5. Уничтожение от Артеты. Видео голов и обзор

«Канониры» уже в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча. Во второй половине игры команда Артеты лишь добила соперника.

Украинский защитник Александр Зинченко в матче участия не принимал из-за повреждения.

Победа «Арсенала» закрепила команду на третьем месте. «Кристал Пэлас» сейчас занимает 16-ю позицию.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал 1:5

Голы: Сарр, 11 - Жезус, 6, 14, Хаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 85

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гуэли, Кляйн, Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дюкуре, 68), Митчелл, Сарр, Камада (Нкетиа, 69), Матета (Шлупп, 88)

Арсенал: Райя, Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58), Парти, Эдегор, Хаверц (Райс, 58), Сака (Троссар, 24), Мартинелли, Жезус (Нванери, 86)

Видео голов и обзор матча