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Англия
21 ноября 2024, 08:04 | Обновлено 21 ноября 2024, 08:19
3101
0

Не подошел Челси и Арсеналу. Украинец может стать одноклубником Цыганкова

Владислав Крапивцов продолжает искать команду

21 ноября 2024, 08:04 | Обновлено 21 ноября 2024, 08:19
3101
0
Не подошел Челси и Арсеналу. Украинец может стать одноклубником Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов находится на просмотре в испанской «Жироне», в которой выступает Виктор Цыганков.

После ухода из СК «Днепр 1» Крапивцов мог подписать контракт с лондонским «Челси». Голкипер успешно прошел медосмотр в расположении «синих», но из-за лимита на игроков с неевропейскими паспортами Крапивцова не смогли заявить. Позже Владислав отправился в лондонский «Арсенал», где тоже не удалось подписать контракт.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК Днепр-1, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

Голкипер вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19, на котором украинская команда дошла до полуфинала. Вратарь провел два сухих матча из четырех на турнире.

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Владислав Крапивцов Жирона Челси Арсенал Лондон Днепр-1 трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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