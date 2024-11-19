Известно, почему Цыганков летом не покинул Жирону. Были предложения из АПЛ
Украинец будет рассматривать предложения только от топ-клубов
Украинским вингером «Жироны» Виктором Цыганковым летом интересовались английские «Вест Хэм» и «Фулхэм», однако игрок решил не переходить в лондонские клубы.
«В Жироне сейчас у Виктора безоговорочный авторитет. Одна из самых больших зарплат в клубе, уважение. Менять участника Лиги чемпионов на Вест Хэм, Фулхэм или участников еврокубков, которые не являются топами, нет смысла. Если бы за ним пришли Бавария, Арсенал, Интер – это другое дело. Все знают, что клаусула Виктора составляет 30 миллионов евро, которая этим командам по карману», – сказал представитель Цыганкова.
Ранее сообщалось, что Цыганков на заре карьеры мог перейти в «Шахтер».
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