«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер

Павел Кикоть, один из первых тренеров украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, рассказал, что звездный футболист в начале карьеры мог перейти в донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

«Я показывал Виктору и его отцу базу, нашу динамовскую инфраструктуру. Тогда мне Цыганков-старший и сказал, что они еще имеют вариант с «Шахтером», в Донецке на Кирше.

Я сказал его отцу: «Виталик, не морочь себе голову. Из Винницы вам ехать 200 километров в Киев, а сколько до Донецка? Ты же не будешь держать руку на пульсе». Да и отец Вити с Виталиком Косовским играл в свое время за винницкую «Ниву», были уже знакомы в клубе.

Вообще в то время в «Динамо», что игроки, что тренерский состав, что условия были на самом высоком уровне. Витя сразу влился в наш коллектив. Думаю, ему это и понравилось. Тогда были такие времена, что мы с «Шахтером» сильно соревновались за юных талантов. Были же и киевляне в «Шахтере».