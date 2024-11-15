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  4. «Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 14:21 |
741
2

«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер

На переход Виктора в «Динамо» повлиял Павел Кикоть

15 ноября 2024, 14:21 |
741
2
«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Павел Кикоть, один из первых тренеров украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, рассказал, что звездный футболист в начале карьеры мог перейти в донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

«Я показывал Виктору и его отцу базу, нашу динамовскую инфраструктуру. Тогда мне Цыганков-старший и сказал, что они еще имеют вариант с «Шахтером», в Донецке на Кирше.

Я сказал его отцу: «Виталик, не морочь себе голову. Из Винницы вам ехать 200 километров в Киев, а сколько до Донецка? Ты же не будешь держать руку на пульсе». Да и отец Вити с Виталиком Косовским играл в свое время за винницкую «Ниву», были уже знакомы в клубе.

Вообще в то время в «Динамо», что игроки, что тренерский состав, что условия были на самом высоком уровне. Витя сразу влился в наш коллектив. Думаю, ему это и понравилось. Тогда были такие времена, что мы с «Шахтером» сильно соревновались за юных талантов. Были же и киевляне в «Шахтере».

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Павел Кикоть Динамо Киев Шахтер Донецк Виктор Цыганков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Косовский
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Gargantua81
да почти всех лучших из провинции забирал Шахтер, который насыпал родителям в разы больше.
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-1
_Quantum19_
Даремно Циганков виконав "слухняного синочка". Загубив собі кар'єру.
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-2
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