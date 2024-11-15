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  4. Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником
Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 10:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:41
37
0

Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником

Игрок «Жироны» празднует свой день рождения

15 ноября 2024, 10:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 10:41
37
0
Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборных Украины Виктор Цыганков отмечает свое 27-летие.

Украинская ассоциация поздравила футболиста в социальных сетях с Днем рождения.

В 2016 году Виктор дебютировал в составе киевского «Динамо». В столичном клубе провел семь лет. Следующим шагом стала испанская «Жирона», в которую украинец перешел зимой 2023 года.

В игровой карьере футболист дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Суперкубке Украины, а также поднимал над головой титул Кубка Украины.

За все время на клубном уровне Цыганков провел 302 матча, в которых забил 107 мячей и отдал 78 результативных передач.

В составе национальной команды Виктор отыграл 57 поединков. На счету 13 голов и шесть ассистов.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Жирона Украинская ассоциация футбола день рождения
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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