Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником

Вингер испанской «Жироны» и сборных Украины Виктор Цыганков отмечает свое 27-летие.

Украинская ассоциация поздравила футболиста в социальных сетях с Днем рождения.

В 2016 году Виктор дебютировал в составе киевского «Динамо». В столичном клубе провел семь лет. Следующим шагом стала испанская «Жирона», в которую украинец перешел зимой 2023 года.

В игровой карьере футболист дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Суперкубке Украины, а также поднимал над головой титул Кубка Украины.

За все время на клубном уровне Цыганков провел 302 матча, в которых забил 107 мячей и отдал 78 результативных передач.

В составе национальной команды Виктор отыграл 57 поединков. На счету 13 голов и шесть ассистов.