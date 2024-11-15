Цыганкову – 27. УАФ поздравила футболиста с праздником
Игрок «Жироны» празднует свой день рождения
Вингер испанской «Жироны» и сборных Украины Виктор Цыганков отмечает свое 27-летие.
Украинская ассоциация поздравила футболиста в социальных сетях с Днем рождения.
В 2016 году Виктор дебютировал в составе киевского «Динамо». В столичном клубе провел семь лет. Следующим шагом стала испанская «Жирона», в которую украинец перешел зимой 2023 года.
В игровой карьере футболист дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Суперкубке Украины, а также поднимал над головой титул Кубка Украины.
За все время на клубном уровне Цыганков провел 302 матча, в которых забил 107 мячей и отдал 78 результативных передач.
В составе национальной команды Виктор отыграл 57 поединков. На счету 13 голов и шесть ассистов.
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