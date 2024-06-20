В пятницу, 21 июня, состоится поединок 2 тура группового этапа Евро-2024 в группе D, в котором будут играть национальные сборные Польши и Австрии. Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле «Олимпиаштадиона», начало – в 19:00 по Киеву.

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Польша

В первом туре команда Польши встречалась с Нидерландами. Поляки забили первыми усилиями Буксы, но в итоге пропустили дважды и не сумели набрать очки.

Игру против Нидерландов из-за повреждений пропускал их главный бомбардир Роберт Левандовски, но, по сообщениям польских журналистов, Роберт готов сыграть в пятницу.

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж заявил, что его команда в игре против «оранье» выступала неплохо, но ей не хватило качества при завершении атак.

В случае поражения команда рискует пролететь мимо плей-офф, поскольку даже в случае победы в последнем туре выйти из группы с тремя очками – задача не из легких.

Перед матчем по индивидуальной программе тренировался Бартош Саламон, не факт, что он сможет сыграть против австрийцев.

Австрия

Австрия игру первого тура тоже проиграла, причем еще с худшим результатом, чем Польша – поражение 0:1 благодаря автоголу совсем не сулит ничего хорошего. Для выхода в плей-офф крайне необходимо побеждать, чтобы перед третьим туром не уподобляться украинским болельщикам, уже привыкшим вычислять подобные шансы для своей команды.

Правда, тренер австрийцев Ральф Рангник заявил, что это поражение произошло вполне заслуженно, поскольку французы играли сильнее.

Кевин Дансо, защитник Австрии, нечаянно нанес травму звезде Франции Килиану Мбаппе, но уже извинился и заверил, что он не хотел это сделать.

До сих пор в составе команды ветеран Марко Анаутович, правда, тренер его в основе не видит и выпуксает в конце матчей.

Интересно, что уже аж пять игроков основного состава «висят» на карточках – Дансо, Вобер, Мвене, Баумгартнер и Лаймер могут получить по «горчичнику» и пропустить игру 3 тура.

Статистика встреч

Как сообщает официальный сайт УЕФА, соперники провели между собой 11 матчей. Пять раз выигрывала Польша, дважды – Австрия, еще четыре матча закончились вничью. Разница мячей – уровни 20:20.

Прогноз

От матча в значительной степени будет зависеть, выйдет ли кто-нибудь из этих команд в плефй-офф. Поэтому спрогнозируем боевую ничью, поскольку поражение может означать досрочное окончание Евро.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Модер, Романчук, Зелиньски, Залевски – Урбаньски, Левандовски

Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Лаймер – Виммер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич

21 июня, пятница