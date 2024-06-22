РАНГНИК: «Говорят, Баумгартнер разбил мои очки? Нет, они в порядке»

21 июня в Берлине в матче второго тура Евро-2024 сборная Польши обыграла команду Австрии (3:1).

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник:

«Первые 20 минут, пожалуй, были для нас идеальными. Мы должны были вести больше, чем 1:0, но потом мы почему-то сбились с пути и начали терять мяч. Поэтому нам пришлось внести некоторые коррективы во втором тайме, и как только мы это сделали, снова стали контролировать игру.

Празднование второго гола? Говорят, Баумгартнер разбил мои очки, когда подбежал отпраздновать со мной? Нет, они в порядке, и у меня все равно есть две запасные пары».

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер:

«Все очень довольны. На нас оказывалось большое давление, и вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда, потому что были в таком сильном напряжении. Мы испытываем огромное облегчение, но знаем, что это только начало, и впереди нас ждут большие испытания».

Полузащитник сборной Австрии Пшемыслав Франковски:

«Мы знали, насколько важна эта игра. Нас интересовала только победа. Сейчас мы очень разочарованы. На бумаге мы были хорошо подготовлены к игре с Австрией, но теория и практика порой очень сильно отличаются друг от друга».

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер:

«Я чувствую себя великолепно, по-настоящему счастлив. Это хорошая победа, важная победа, крупная победа. Игра была напряженной, поэтому я очень устал, но очень счастлив. Мы играли на пределе своих возможностей. Мы были очень активны в контратаках. Когда мы играем близко к своему пику возможностей, мы становимся очень хорошей командой. Если вы спросите у сборной Польши, я не думаю, что они захотят играть с нами снова».