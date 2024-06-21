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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 01:20 | Обновлено 21 июня 2024, 02:31
8
0

Польша – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура Евро-2024

21 июня 2024, 01:20 | Обновлено 21 июня 2024, 02:31
8
0
Польша – Австрия. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 21 июня, состоится поединок 2 тура группового этапа Евро-2024 в группе D, в котором будут играть национальные сборные Польши и Австрии. Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле «Олимпиаштадиона», начало – в 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды проиграли свои первые матчи, поэтому на кону в этой игре стоит очень многое. Победа оставит шансы на продолжение борьбы на чемпионате Европы, а поражение сделает эти шансы если не нулевыми, то минимальными. Польша перед игрой получила серьезное усиление, поскольку главная звезда команды Роберт Левандовски восстановился от повреждения и готов участвовать в игре против Австрии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Польша – Австрия в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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