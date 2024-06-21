«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Неудачники группы D определили абсолютно лишнего на турнире
Отчет о матче ожидайте позже...
Евро-2024. Группа D. 2 тур
Польша – Австрия – 1:3
Пьонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78, пен
Слиш, 54, Модер, 62, Левандовски, 65, Щенсны, 77 – Виммер, 56, Арнаутович, 70
Польша: Щенсны – Франковски, Беднарек, Давидович, Кивиор – Петровски (Модер, 46), Слиш (Гросицки, 76) – Зелински (Урбански, 87) – Букса (Левандовски, 59), Пьонтек (Свидерски, 59).
Австрия: Пентц – Пош, Траунер (Данзо, 59), Лингарт, Мвене (Прасс, 63) – Зайвальд, Гриллич (Виммер, 46) – Баумгартнер (Шмид, 81), Лаймер, Забитцер – Арнаутович (Грегорич, 81).
Арбитр: Халил Мерер (Турция)
Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
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