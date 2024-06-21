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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 20:55 | Обновлено 21 июня 2024, 21:08
842
3

«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро

Неудачники группы D определили абсолютно лишнего на турнире

21 июня 2024, 20:55 | Обновлено 21 июня 2024, 21:08
842
3
«Орлы» в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
УЕФА

Отчет о матче ожидайте позже...

Евро-2024. Группа D. 2 тур

Польша – Австрия – 1:3

Пьонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78, пен

Слиш, 54, Модер, 62, Левандовски, 65, Щенсны, 77 – Виммер, 56, Арнаутович, 70

Польша: Щенсны – Франковски, Беднарек, Давидович, Кивиор – Петровски (Модер, 46), Слиш (Гросицки, 76) – Зелински (Урбански, 87) – Букса (Левандовски, 59), Пьонтек (Свидерски, 59).

Австрия: Пентц – Пош, Траунер (Данзо, 59), Лингарт, Мвене (Прасс, 63) – Зайвальд, Гриллич (Виммер, 46) – Баумгартнер (Шмид, 81), Лаймер, Забитцер – Арнаутович (Грегорич, 81).

Арбитр: Халил Мерер (Турция)

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

ПОЛЬША - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Vasyl_z_Volyni
Фермерів треба було відправляти, вони вміють і знають що робити .
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+1
FunnyCOFE
Тобто, а якщо Франція програє Нідерландам, і потім Поляки розгромлять Францію. То Поляки можуть ще пройти, ні?
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0
Сseresznye
Теперь поляки опять начнут блокировать КПП с нами
Ответить
0
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