Левандовски готов сыграть во втором туре Евро-2024

Лидер атак сборной Польши Роберт Левандовски сможет сыграть в матче второго тура Евро-2024 против Австрии (21 июня, 19:00). Об этом сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

По его информации, Левандовски занимался ускоренной реабилитацией в криокамере. Вчера, 19 июня он провел тренировку с командой. Роберт уже восстановился и ожидается, что против Австрии он выйдет на поле с первых минут.

Напомним, матч первого тура против Нидерландов (поражение 1:2) Левандовски пропускал из-за надрыва бицепса бедра.