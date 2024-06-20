Левандовски готов сыграть во втором туре Евро-2024
Лидер сборной Польши восстановился после травмы
Лидер атак сборной Польши Роберт Левандовски сможет сыграть в матче второго тура Евро-2024 против Австрии (21 июня, 19:00). Об этом сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.
По его информации, Левандовски занимался ускоренной реабилитацией в криокамере. Вчера, 19 июня он провел тренировку с командой. Роберт уже восстановился и ожидается, что против Австрии он выйдет на поле с первых минут.
Напомним, матч первого тура против Нидерландов (поражение 1:2) Левандовски пропускал из-за надрыва бицепса бедра.
🚨Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie:https://t.co/lY4YfRaKyu— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербы обязаны выплатить 14,5 тысяч евро за «распространении провокационных месседжей»
В швейцарском Ньоне состоялся жребий второго раунда квалификации ЛК