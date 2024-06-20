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  4. Левандовски готов сыграть во втором туре Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 15:40 |
199
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Левандовски готов сыграть во втором туре Евро-2024

Лидер сборной Польши восстановился после травмы

20 июня 2024, 15:40 |
199
0
Левандовски готов сыграть во втором туре Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Лидер атак сборной Польши Роберт Левандовски сможет сыграть в матче второго тура Евро-2024 против Австрии (21 июня, 19:00). Об этом сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

По его информации, Левандовски занимался ускоренной реабилитацией в криокамере. Вчера, 19 июня он провел тренировку с командой. Роберт уже восстановился и ожидается, что против Австрии он выйдет на поле с первых минут.

Напомним, матч первого тура против Нидерландов (поражение 1:2) Левандовски пропускал из-за надрыва бицепса бедра.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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