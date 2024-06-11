ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024

Польский футбольный союз официально сообщил о том, что лидер национальной сборной Роберт Левандовски пропустит первый матч команды на Евро-2024 против Нидерландов (16 июня, 16:00).

Причиной является травма бедра, которую форвард «Барселоны» получил во вчерашнем товарищеском матче против Турции (победа 2:1).

«Роберт Левандовски получил надрыв бицепса бедра, что исключает его участие в первом матче на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии», – заявил врач сборной Польши Яцек Ярошевски.