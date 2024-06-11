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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 16:52 |
570
1

ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024

Форвард «Барселоны» не сыграет против Нидерландов

11 июня 2024, 16:52 |
570
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ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский футбольный союз официально сообщил о том, что лидер национальной сборной Роберт Левандовски пропустит первый матч команды на Евро-2024 против Нидерландов (16 июня, 16:00).

Причиной является травма бедра, которую форвард «Барселоны» получил во вчерашнем товарищеском матче против Турции (победа 2:1).

«Роберт Левандовски получил надрыв бицепса бедра, что исключает его участие в первом матче на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии», – заявил врач сборной Польши Яцек Ярошевски.

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Роберт Левандовски травма травма бедра Евро-2024 сборная Польши по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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oleksiyshabanov
В поляків все дуже погано з фізо(
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