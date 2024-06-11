ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024
Форвард «Барселоны» не сыграет против Нидерландов
Польский футбольный союз официально сообщил о том, что лидер национальной сборной Роберт Левандовски пропустит первый матч команды на Евро-2024 против Нидерландов (16 июня, 16:00).
Причиной является травма бедра, которую форвард «Барселоны» получил во вчерашнем товарищеском матче против Турции (победа 2:1).
«Роберт Левандовски получил надрыв бицепса бедра, что исключает его участие в первом матче на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии», – заявил врач сборной Польши Яцек Ярошевски.
Raport medyczny po meczu z Turcją:— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2024
W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Turcją. Przedstawiamy raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego, dotyczący zawodników, którzy doznali urazów w tym spotkaniu.
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