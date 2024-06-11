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10.06.2024 21:45 – FT 2 : 1
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11 июня 2024, 02:20 | Обновлено 11 июня 2024, 02:35
85
0

Польша – Турция – 2:1. Победный гол на 90-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

11 июня 2024, 02:20 | Обновлено 11 июня 2024, 02:35
85
0
Польша – Турция – 2:1. Победный гол на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Польши после победы над Украиной (3:1) победила и Турцию, но в этой игре забила победный гол только в конце матча.

Товарищеский матч

Польша – Турция – 2:1

Голы: Свидерски, 12, Залевски, 90 – Йылмаз, 77

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович (Саламон, 46), Беднарек, Залевски, Петровски (Шимански, 46), Зелински (Модер, 46), Слиш (Шимански, 78), Франковски, Левандовски (Урбански, 33), Свидерски (Пьонтек, 19)

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Акайдин, Айхан (Демирал, 61), Озджан (Йокушлу, 61), Чалханоглу (Илдиз, 71), Актюркоглу (Тосун, 83), Кекчю, Кахведжи (Гюлер, 46), Киличсой (Йылмаз, 46)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Польша).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Baris Alper Yilmaz (Турция).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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