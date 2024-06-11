Польша – Турция – 2:1. Победный гол на 90-й минуте. Видео голов и обзор

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Польши после победы над Украиной (3:1) победила и Турцию, но в этой игре забила победный гол только в конце матча.

Товарищеский матч

Польша – Турция – 2:1

Голы: Свидерски, 12, Залевски, 90 – Йылмаз, 77

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович (Саламон, 46), Беднарек, Залевски, Петровски (Шимански, 46), Зелински (Модер, 46), Слиш (Шимански, 78), Франковски, Левандовски (Урбански, 33), Свидерски (Пьонтек, 19)

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Акайдин, Айхан (Демирал, 61), Озджан (Йокушлу, 61), Чалханоглу (Илдиз, 71), Актюркоглу (Тосун, 83), Кекчю, Кахведжи (Гюлер, 46), Киличсой (Йылмаз, 46)