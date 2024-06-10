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Польша
10.06.2024 21:45 - : -
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10 июня 2024, 04:46 |
54
0

Польша – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

10 июня 2024, 04:46 |
54
0
Польша – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня на «Народовы» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Польши встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда второй раз кряду даже не пробивается, а чуть ли не выползает на финальный турнир. Снова, как и на чемпионат мира-2022, не удалось пробиться напрямую. Там много было негатива: провал Фернанду Сантуша, что не продержался на тренерском посту и пол года, 1:3 от чехов, 1 очко за два матча с Молдовой. Благо, что потом был второй шанс в виде пути Лиги Наций весной. Только на этот раз это был уже полноценный, двухраундовый стык. И если поначалу была, по сути, разминка, когда дома разгромили 5:1 Эстонию, то с Уэльсом вышло ожидаемо тяжело. После нулевой ничьей в основное и дополнительное время героем стал Щесны, который потянул один из послематчевых пенальти. Войцех, кстати, заранее анонсировал, что Евро станет его последним турниром. Готовясь к нему, поляки начали с контрольного поединка против соседней Украины. Он был непрост, и теперь, через трое суток, пусть и на том же стадионе, играть против еще одного сложного соперника.

Ставки на матч Польша – Турция

Турция

Сборная на прошлом Евро проиграла все матчи и продемонстрировала худший результат из всех участников. А на чемпионат мира ее не пустила Португалия в первом же раунде стыков. Не все получалось и в прошлогоднем отборе, и не зря в его разгар ушел с тренерского поста Кунтц. Но сменивший его Монтелла уверенно стартовал, что в сочетании с осечками Уэльса и Хорватии позволило досрочно выиграть стыки на выход на Евро. Потом янычары и немцев в контрольном ноябрьском поединке победили. Но к марту форма ушла, и они получили 0:1 в Венгрии и унизительные 1:6 в Австрии. Конечно же, сейчас, накануне чемпионата, нужно вернуть веру в себя. 0:0 с Италией, еще и на выезде - хорошо, но желательно выигрывать.

Статистика личных встреч

У кадры было 3 победы кряду, но последнее слово осталось за янычарами. Впрочем, тот матч состоялся еще в 1993-м году.

Прогноз

GGBET считает фаворитом поляков. Но они играют по плотному графику, да и результат не в приоритете. Лучше брать нейтральный вариант с тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Польша
10 июня 2024 -
21:45
Турция
Тотал голов меньше 2.5 1.96 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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