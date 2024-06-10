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Товарищеские матчи
Чехия
10.06.2024 19:00 – FT 2 : 1
Северная Македония
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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 23:59 | Обновлено 11 июня 2024, 00:29
244
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Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию

Сборная Чехии нанесла поражение команде Северной Македонии

10 июня 2024, 23:59 | Обновлено 11 июня 2024, 00:29
244
0
Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Getty Images/Global Images Ukraine

В преддверии Евро-2024 национальные сборные проводят спарринги, ведя подготовку к континентальному чемпионату.

Вечером 10 июня Польша обыграла Турцию (2:1), Нидерланды разгромили Исландию (4:0).

Сборная Чехии нанесла поражение команде Северной Македонии (2:1).

Товарищеские матчи. 10 июня

Чехия – Северная Македония – 2:1

Голы: Шик, 60 (пен), Барак, 90+9 (пен) – Алими, 65

Нидерланды – Исландия – 4:0

Голы: Симонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3

Польша Турция 2:1

Голы: Свидерски, 12, Залевски, 90 – Йылмаз, 77

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонин Барак (Чехия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Isnik Alimi (Северная Македония).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Шик (Чехия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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