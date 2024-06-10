Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Сборная Чехии нанесла поражение команде Северной Македонии
В преддверии Евро-2024 национальные сборные проводят спарринги, ведя подготовку к континентальному чемпионату.
Вечером 10 июня Польша обыграла Турцию (2:1), Нидерланды разгромили Исландию (4:0).
Сборная Чехии нанесла поражение команде Северной Македонии (2:1).
Товарищеские матчи. 10 июня
Чехия – Северная Македония – 2:1
Голы: Шик, 60 (пен), Барак, 90+9 (пен) – Алими, 65
Нидерланды – Исландия – 4:0
Голы: Симонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3
Польша – Турция – 2:1
Голы: Свидерски, 12, Залевски, 90 – Йылмаз, 77
События матча
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