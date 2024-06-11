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11 июня 2024, 03:20 | Обновлено 11 июня 2024, 03:30
57
0

Нидерланды – Исландия – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

11 июня 2024, 03:20 | Обновлено 11 июня 2024, 03:30
57
0
Нидерланды – Исландия – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов в преддверии старта Евро-2024 разгромила сборную Исландии в товарищеском матче со счетом 4:0.

Товарищеский матч

Нидерланды – Исландия – 4:0

Голы: Симонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3

Нидерланды: Вербрюгген, Аке (ван де Вен, 66), ван Дейк, де Врей, Думфрис (Гертрейда, 76), Верман, Схаутен (Вейналдум, 66), Гакпо (Мален, 75), Рейндерс, Симонс (Фримпонг, 76), Депай (Вегхорст, 84)

Исландия: Вальдимарссон, Финнсон, Фридрикссон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Бьяркасон, Гудмундссон, Гаральдсон (Глинссон, 84), Траустасон (Тоурдарсон, 46), Андерсон (Сигурдссон, 62), Гудьонсен

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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