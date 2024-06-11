Нидерланды – Исландия – 4:0. Видео голов и обзор матча
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Сборная Нидерландов в преддверии старта Евро-2024 разгромила сборную Исландии в товарищеском матче со счетом 4:0.
Товарищеский матч
Нидерланды – Исландия – 4:0
Голы: Симонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3
Нидерланды: Вербрюгген, Аке (ван де Вен, 66), ван Дейк, де Врей, Думфрис (Гертрейда, 76), Верман, Схаутен (Вейналдум, 66), Гакпо (Мален, 75), Рейндерс, Симонс (Фримпонг, 76), Депай (Вегхорст, 84)
Исландия: Вальдимарссон, Финнсон, Фридрикссон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Бьяркасон, Гудмундссон, Гаральдсон (Глинссон, 84), Траустасон (Тоурдарсон, 46), Андерсон (Сигурдссон, 62), Гудьонсен
События матча
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