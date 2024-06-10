Нидерланды – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

10 июня на «Де Кейп» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда смогла выйти на третий кряду турнир. И обречена на сравнение с собой же на прошедшем чемпионате мира, где только в четвертьфинале и лишь по пенальти проиграли будущему триумфатору, Аргентине. Пока что ван Гал заметно уступает Куману, который проигрывал в отборе в 2023-м году оба матча Франции и уступил в домашнем финале Лиги Наций и Хорватии, и Италии. А в марте проиграли 1:2 немцам, в товарищеском поединке. С другой стороны, оранжевые показали стопроцентный результат, и с Грецией, и с Ирландией. А весной и вовсе разгромили 4:0 Шотландию. Теперь нужно показать, что к континентальному турниру получилось прибавить, и научиться снова выиграть у по-настоящему сильных соперников. Но пока разминаются на середняках. Канада была разгромлена 4:0, и хочется продолжить тоже уверенной победой.

Ставки на матч Нидерланды – Исландия

Исландия

Сборная смогла дебютировать последовательно на Евро, причем очень успешно, и на мундиале, уже явно скромнее. Но потом ледяные показывали максимум результаты середняка, в том числе и в прошлом году. Вот только все равно у команды был шанс наконец-то вернуться на континентальный чемпионат - в марте, через путь Лигу Наций. Причем первый раунд принес победу над Израилем 4:1, пусть и не без немалой доли везения. Герой того поединка, Гудмундссон, после хет-трика открывал счет классным ударом и с Украиной, но там все закончилось безвольными 1:2. Сейчас у Альберта проблемы с законом. Уже без него, с Англией все закончилось разгромным поражением уже в рамках этого окна.

Статистика личных встреч

У голландцев было 9 побед при ничьей. Но в отборе на Евро-2016, напоследок, ледяные выиграли дважды.

Прогноз

GGBET считает фаворитом оранжевых в этой футбольной паре. С такими слабыми соперниками они хороши - тут используем вариант с форой -2 забитых гола (коэффициент - 1,69).