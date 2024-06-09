Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия справилась с Боснией. Соперник Украины на Евро разгромил Уэльс
Товарищеские матчи
Италия
09.06.2024 21:45 – FT 1 : 0
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 23:59 | Обновлено 10 июня 2024, 01:26
398
0

Италия справилась с Боснией. Соперник Украины на Евро разгромил Уэльс

Сборная Словакии отгрузила четыре мяча в ворота валлийцев

09 июня 2024, 23:59 | Обновлено 10 июня 2024, 01:26
398
0
Италия справилась с Боснией. Соперник Украины на Евро разгромил Уэльс
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

В преддверии Евро-2024 национальные сборные проводят спарринги, ведя подготовку к континентальному чемпионату.

Вечером 9 июня в Эмполи сборная Италии справилась с командой Боснии (1:0). Единственный гол забил Давиде Фраттези на 38-й минуте.

Сборная Словакии, соперник Украины на Евро-2024, в Трнаве разгромил Уэльс, отгрузив четыре мяча в ворота валлийцев (4:0).

Франция и Канада разошлись в Бордо миром, без забитых голов (0:0).

Товарищеские матчи. 9 июня

Италия – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Фраттези, 38

Словакия – Уэльс – 4:0

Голы: Куцка, 45, Боженик, 56, Ампаду, 60 (автогол), Бенеш, 90+1.

Черногория – Грузия – 1:3

Голы: Йоветич, 66 – Китеишвили, 10, Микаутадзе, 33, Зивзивадзе, 84

Франция – Канада – 0:0

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «На Евро-2024 нужно побеждать сборные Румынии и Словакии»
ВИДЕО. Ребров наигрывает стандарты. Сборная провела тренировку в Польше
ТАЛОВЕРОВ: «Матч против Польши станет для нас хорошим уроком»
товарищеские матчи Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Давиде Фраттези видео голов и обзор Юрай Куцка Итан Ампаду автогол сборная Словакии по футболу сборная Уэльса по футболу Стеван Йоветич сборная Грузии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Франции по футболу сборная Канады по футболу Жорж Микаутадзе
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 09 июня 2024, 17:46 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА
Футбол | 09 июня 2024, 17:53 11
На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА
На россии прервали матч из-за угрозы атаки БПЛА

9 июня команды авангард и иртыш начали поединок Второй лиги в курске

Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Футбол | 10.06.2024, 01:12
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Теннис | 09.06.2024, 08:01
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на Ролан Гаррос 2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Футбол | 09.06.2024, 07:10
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Топ-10 футболистов, не попавших на чемпионат Европы-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
08.06.2024, 08:33 3
Бокс
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров
08.06.2024, 16:29
Бокс
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
08.06.2024, 00:05 59
Футбол
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34
Бокс
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
Не Бущан. Кобин назвал слабейшего игрока сборной Украины в матче с Польшей
08.06.2024, 12:55 2
Футбол
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
08.06.2024, 00:41 1
Футбол
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
Одна из самых маленьких. Известно, какую Лунин получает зарплату в Реале
08.06.2024, 17:56 12
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
08.06.2024, 07:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем