Италия справилась с Боснией. Соперник Украины на Евро разгромил Уэльс

В преддверии Евро-2024 национальные сборные проводят спарринги, ведя подготовку к континентальному чемпионату.

Вечером 9 июня в Эмполи сборная Италии справилась с командой Боснии (1:0). Единственный гол забил Давиде Фраттези на 38-й минуте.

Сборная Словакии, соперник Украины на Евро-2024, в Трнаве разгромил Уэльс, отгрузив четыре мяча в ворота валлийцев (4:0).

Франция и Канада разошлись в Бордо миром, без забитых голов (0:0).

Товарищеские матчи. 9 июня

Италия – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Фраттези, 38

Словакия – Уэльс – 4:0

Голы: Куцка, 45, Боженик, 56, Ампаду, 60 (автогол), Бенеш, 90+1.

Черногория – Грузия – 1:3

Голы: Йоветич, 66 – Китеишвили, 10, Микаутадзе, 33, Зивзивадзе, 84

Франция – Канада – 0:0