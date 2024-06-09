Италия справилась с Боснией. Соперник Украины на Евро разгромил Уэльс
Сборная Словакии отгрузила четыре мяча в ворота валлийцев
В преддверии Евро-2024 национальные сборные проводят спарринги, ведя подготовку к континентальному чемпионату.
Вечером 9 июня в Эмполи сборная Италии справилась с командой Боснии (1:0). Единственный гол забил Давиде Фраттези на 38-й минуте.
Сборная Словакии, соперник Украины на Евро-2024, в Трнаве разгромил Уэльс, отгрузив четыре мяча в ворота валлийцев (4:0).
Франция и Канада разошлись в Бордо миром, без забитых голов (0:0).
Товарищеские матчи. 9 июня
Италия – Босния и Герцеговина – 1:0
Гол: Фраттези, 38
Словакия – Уэльс – 4:0
Голы: Куцка, 45, Боженик, 56, Ампаду, 60 (автогол), Бенеш, 90+1.
Черногория – Грузия – 1:3
Голы: Йоветич, 66 – Китеишвили, 10, Микаутадзе, 33, Зивзивадзе, 84
Франция – Канада – 0:0
События матча
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