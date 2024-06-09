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09 июня 2024, 03:09 |
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0

Франция – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

09 июня 2024, 03:09 |
21
0
Франция – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 июня на «Матмют Атлантик» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Франции встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Франция

Команда сыграла в трех из четырех последних больших финалах, начиная с 2016-го года. И только прошлый Евро относительно не получился, и тут ждут реванша, реабилитации от Дидье Дешама и его подопечных. Обновившаяся немного после чемпионата мира команда без малейших проблем прошла прошлогоднюю квалификацию. Но все же видно, что без турнирной мотивации звездам их класс мешает. 2023-й они закрыли ничьей в Греции, еще и отыгрывались на 2:2. А в марте ле бле были на своем поле обыграны немцами 2:0. Столько же пропустили тогда и от Чили, но ему смогли забить на гол больше и вырвать победу. Лето галльские петушки начинали с приема Люксембурга, который был разгромлен достаточно уверенно, 3:0.

Ставки на матч Франция – Канада

Канада

Сборная тоже готовится к турниру, причем даже не региональному. Обыграв в марте 2:0 Тринидад и Тобаго, кленовые листья таким образом пробились на Копа Америка. Этим летом в нем будет аж 16 участников, за счет шестерки представителей КОНКАКАФ, да и проведение турнира поручили США. Хочется там себя проявить, тем более что как-то в последнее время сборную преследуют неудачи. Долгожданное возвращение на чемпионат мира обернулось поражениями во всех поединках. На прошлогоднем Золотом Кубке получилось выиграть только у Кубы, и закончилось все поражением в четвертьфинале от США - после ничьей, по пенальти. А в Лиге Наций на том же этапе Ямайка оказалась сильнее за счет правила выездного гола - 2:1 в гостях, 2:3 дома. Сейчас канадцы делают короткое турне Европой. В Роттердаме с голландцами сыграли только в четверг, по сути, получив минимум времени на восстановление после непростого поединка в логове сильного соперника.

Статистика личных встреч

В 1986-м году на чемпионате мира ле бле обыграли представителя Северной Америки 1:0. Ни до, ни после этого команды не пересекались.

Прогноз

GGBET считает фаворитом, и безоговорочным, французов. Может, разгром и не повторится, но выиграть при форе -1,5 гола дома у гостей из Северной Америки они точно способны (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Франция
9 июня 2024 -
22:15
Канада
Фора Франции (-1.5) 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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