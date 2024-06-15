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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 – FT 3 : 0
Хорватия
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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 21:00 | Обновлено 15 июня 2024, 21:43
2957
15

После шока не оправились. Испания разбила Хорватию в Берлине

Команда Далича провалила первый тайм и теперь рискует раньше времени пролететь мимо плей-офф

15 июня 2024, 21:00 | Обновлено 15 июня 2024, 21:43
2957
15
После шока не оправились. Испания разбила Хорватию в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате Европы-2024 уже начинают бушевать первые страсти и мы тем временем добрались до квартета B, где собрались словно по географическому признаку страны из южной части Европы. И поскольку там есть немало довольно мощных национальных команд, то и не заставила себя ждать первая действительно громкая афиша нынешнего международного форума.

И арена для противостояния между Испанией и Хорватией была подобрана очень кстати – берлинский «Олимпиаштадион», где уже меньше чем через месяц мы узнаем имя нового чемпиона Европы. Но пока все разговоры велись вокруг контекста первого тура и перспектив команд Луиса де ла Фуэнте в очень сложной и непредсказуемой группе.

Getty Images/Global Images Ukraine

С одной стороны – «Фурия Роха», с другой – «vatreni», тобишь «огненные», а в итоге мы половину первого тайма смотрим, как две команды очень тщательно перекатывают мяч в центре поля и не имеют при этом желания атаковать чьи-то ворота. Конечно, с преимуществом по владению в пользу Испании, потому что она без этого просто не может. Однако внезапно на 29 минуте треснула оборона Хорватии и понеслась так, что аж роща шумела.

Хорошо, одна ошибка защиты команды Далича во время разрезного паса из центра поля от Руиса на Морату – это такое, случиться может с каждым. Но не пускать сразу после этого того же Фабиана расстреливать правый нижний угол с полкруга перед штрафной! При этом хорваты пытались атаковать в ответ, однако реализация и удачные действия Симона нивелировали все их старания.

Getty Images/Global Images Ukraine

И в конце концов «клетчатые» доигрались до того, что после первого тайма мы мысленно ставили крест на их шансах в этой игре. Защита снова потеряла игрока в опасной зоне, и Карвахаль с подачи Ямала с правого фланга мог с мячом свободно заезжать в ворота. Реализация от «Фурии Роха» была просто убийственной, к чему соперники оказались явно не готовы. Иначе эту легкомысленность в обороне объяснить невозможно.

Во второй половине матча интригу было бы очень легко развеять, если бы Испания забила быстрый мяч усилиями Ямала или Мораты, однако от выстрела первого спас Ливакович, а второму помешало точности при попытке завершить прострел юного игрока «Барселоны». Только после этого у хорватов возникла возможность Станишича, которая была едва ли не лучшим их моментом для того, чтобы забить с игры. Защитникам испанцев пришлось выбивать мяч с линии пустых ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

И чтобы в следующий раз такая опасность возникла у ворот команды де ла Фуэнте, то надо было ждать до завершения поединка. Хотя тогда было очень интересно, потому что английская бригада арбитров сначала назначила пенальти за фол Родри против Петковича, который должен был наказывать «Фурию Роха» за опрометчивую игру Симона в собственной штрафной, но форвард не переиграл голкипера с «точки».

Там была еще попытка от него сыграть на добивании, но ее нивелировал Перишич, который делал прострел, попаданием в офсайд при ударе. В общем, сплошные неудачи для футболистов Далича, которые так и не показали, за счет чего планируют выходить из этой группы.

Следующий матч сборная Испании проведет в Гельзенкирхене против Италии, а Хорватия в Гамбурге встретится с Албанией.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Родри, 78

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри (Субименди, 87), Педри (Ольмо, 59) – Уильямс (Мерино, 67), Мората (Оярсабаль, 67), Ямал (Ферран Торрес, 86).

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Модрич (Марио Пашалич, 65) – Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56), Майер.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

Удары (в створ): 11 (5) – 15 (5)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 2 – 0.

ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Donchanin
Какой-то цирк с пенальти вышел. Вратарь явно был далеко впереди линии ворот в момент удара. Должны были перебивать, но забили гол.
В результате и гол отменили, и пенальти не перебили. Не хочется верить что опять тянут топ-сборные, но... 
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0
GloryUkraine
Хорвати хоч і сильна команда, але  топ-збірні вони перемагають за рахунок  везіння. 
Сьогодні фарту у команди не сталося. 
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0
MrStepanovM .
пам'ятаю 2006...Німеччина..Лейпциг...спека..перший матч в групі...Іспанія-Україна 4-0...Вірю в Хорватів!
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-2
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Сseresznye
Как дружно мадьяро-хорватская уния рухнула.
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-6
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