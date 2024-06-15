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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 – FT 3 : 0
Хорватия
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 18:57 | Обновлено 15 июня 2024, 21:00
10348
30

Испания – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка стартового тура Евро-2024

15 июня 2024, 18:57 | Обновлено 15 июня 2024, 21:00
10348
30
Испания – Хорватия – 3:0. Текстовая трансляция матча

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия - 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Родри, 78

Испания: Симон – Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль – Руис, Родри (Субименди, 87), Педри (Ольмо, 59) – Уильямс (Мерино, 67), Мората (Оярсабаль, 67), Ямал (Ферран Торрес, 86).

Запасные: Рая, Ремиро, Вивиан, Хоселу, Гримальдо, Лапорт, Баэна, Навас, Фермин, Перес.

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Модрич (Марио Пашалич, 65) – Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56), Майер.

Запасные: Лабрович, Ивушич, Эрлич, Влашич, Иванушец, Соса, Пьяца, Вида, Юранович, Марко Пашалич, Батурина.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Олимпийский стадион» (Берлин, Германия).

В субботу, 15 июня, состоится стартовый матч чемпионата Европы 2024 в группе В, которая по праву называется группой смерти, так как в ней собраны грозные и амбициозные сборные Испании, Хорватии и Италии, а также примкнувшая к ним Албания.

В первой игре кампании отношения между собой выяснят команды Испании и Хорватии. Поединок состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На финальных турнирах чемпионатов Европы сборные Испании и Хорватии встречались трижды.

На Евро-2012 они играли в одной группе. Тогда в матче, который состоялся в Гданьске, со счетом 1:0 победила фурия роха. На Евро-2016 «клетчатые» взяли реванш – победили в матче группы со счетом 2:1.

А на Евро-2020 пути-дорожки команд пересеклись в 1/8 финала. Основное время принесло ничью 3:3. Испанцы еще на 84-й минуте вели в счете 3:1, но пропустили дважды в оставшееся основное время. А в добавленное время голы Мораты и Оярсабаля принесли Испании победу – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 30
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avk2307
хорваты почти сразу и отквитать могли... а в итоге 2-0
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+2
Brian
Хорваты конечно дно донное. Испанцы красавцы, на своём уровне.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
провал від хорватів повний!
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Провал в захисті Хорватії.. Але одразу ж могли зрівняти.... А отримали другий. 
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Никого нет тут, по ходу овер дохуя людям ахметка гандон выключил свет))
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Remark
Ставка: Іспанія ІТБ 0.5
Прогноз: нічиї не буде.
Ответить
+1
avk2307
Петкович мене підвів. Обидві команди  повинні були забити
Ответить
0
adidas777
Коментатори на МЕГОГо довбодятли! Який нахер офсайд?Гравець хорватів вбіг у штрафний майданчик, перш ніж був удар.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Чекаємо гол від хорватів. 3:1 тут здається має бути.
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0
antt
напевно італійцям це дуже підходить. окрім самих іспанців
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0
Aliv
Испания  бомба
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0
rizzo
Симпатизую картатим, але, здається, тут все ясно
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0
Aries2005
3-0, я в шоці...
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0
Aries2005
Думав, що буде суха нічия, а тут
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
ФАБИАН РУИС!!! ХАРОШ. Думал будет уныло, но испанцы так не заотели вату катать и уже два положили! Красота
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
МОРАТА!!!! Хорватска гоу хоум!!!
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Ковачич мог сравнять, но не вышло. Так шо вы там, свет у вас есть или нет? У меня вот есть, хотя по графику его не должно было быть, пришлось звонить ринату, чтобы не отключал меня
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-1
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Sheva19
Модрич це других Ярмола в сборной за былые заслуги 
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-3
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Sheva19
Пенсионеры Хорватии не какие .И где Ваш Модрич?????
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-3
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