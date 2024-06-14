Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

В субботу, 15 июня, состоится стартовый матч чемпионата Европы 2024 в группе В, которая по праву называется группой смерти, так как в ней собраны грозные и амбициозные сборные Испании, Хорватии и Италии, а также примкнувшая к ним Албания.

В первой игре кампании отношения между собой выяснят команды Испании и Хорватии. Поединок состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Испания

Сборная Испании является полуфиналистом предыдущего чемпионата Европы, который из-за пандемии COVID-19 проводился в 2021 году, а не в 2020-м. Тогда она за шаг до финала не смогла пройти команду Италии, с которой ей предстоит выяснить отношения в группе нынешнего Евро-2024. К слову, на Евро-2020 итальянцы, напомним, взяли главный трофей.

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Испанскую сборную можно смело назвать завсегдатаем финальных стадий чемпионатов Европы. Начиная с 1980 года, она пропустила лишь турнир в 1992 году, а имеет в коллекции наград три чемпионских титула – 1964 года, 2008 и 2012.

После побед на полях Австрии и Швейцарии, а затем Украины и Польши, фурия роха на Евро-2016 во Франции дошла до 1/8 финала., то есть – в итоговой классификации оказалась только 10-й. А на Евро-2020, как мы уже упомянули, у испанцев было участие в 1/2 финала.

Всего в финальных турнирах чемпионатов Европы Испании провела 46 матчей, добившись в них 21 победы, 15 раз сыграла вничью и проиграла 10 встреч.

При подготовке к Евро-2024 испанцы провели два товарищеских матча. И оба поединка они сыграли «на пять» - вначале обыграли сборную Андорры со счетом 5:0, а затем разгромили команду Северной Ирландии со счетом 5:1.

Хорватия

Сборная Хорватии самостоятельно выступает на чемпионатах Европы с 1996 года. Ее наивысшим достижением на турнирах является четвертьфинал, где она играла дважды.

Впервые до 1/4 финала «клетчатые» дошли на Евро-1996. Зато финальную часть чемпионата Европы 2000 хорваты пропустили, не пройдя квалификацию.

В Португалии на Евро-2004 Хорватия из группы не вышла, а спустя 4 года в Австрии и Швейцарии во второй раз в истории сыграла в четвертьфинале. На украинско-польском Евро-2012 хорваты вновь дальше группы не прошли. Потом были две стадии 1/8 финала – в 2016 и 2020 годах.

Готовясь к финальной кампании Евро-2024 сборная Хорватии отметилась двумя победами в спаррингах. Сначала она со счетом 3:0 разгромила команду Северной Македонии, а затем обыграла команду Португалии (2:1).

Статистика встреч

На финальных турнирах чемпионатов Европы сборные Испании и Хорватии встречались трижды.

На Евро-2012 они играли в одной группе. Тогда в матче, который состоялся в Гданьске, со счетом 1:0 победила фурия роха. На Евро-2016 «клетчатые» взяли реванш – победили в матче группы со счетом 2:1.

А на Евро-2020 пути-дорожки команд пересеклись в 1/8 финала. Основное время принесло ничью 3:3. Испанцы еще на 84-й минуте вели в счете 3:1, но пропустили дважды в оставшееся основное время. А в добавленное время голы Мораты и Оярсабаля принесли Испании победу – 5:3.

Прогноз на противостояние

Испанская команда считается фаворитом матча. Такое предположение экспертами выглядит достаточно обоснованным. Однако ее котировки на итоговую победу не выглядят очень уж убедительным. Исходя из этого, можно предположить, что игроки сборной Хорватии нервы соперникам потреплют основательно. Впрочем, Испания должна взять старт на Евро-2024 с победы. Сложной, но победы.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Гримальдо, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Педри, Родри, Фабиан Руис, Ольмо, Ямал, Мората.

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Шутало, Станишич, Брозович, Ковачич, Иванушец, Модрич, Майер, Будимир.

15 июня, суббота