Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные

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На Евро-2024 вторым в борьбу вступят представители группы В, которую по праву называют «группой смерти». Здесь – действующие чемпионы Европы, сборная Италии, призеры двух последних чемпионатов мира хорваты, всегда грозная сборная Испании, и скромная Албания, которой откровенно не повезло оказаться в таком квартете.

ИСПАНИЯ

Группа В на Евро-2024 по праву считается «группой смерти» – в ней собраны сразу три команды, которые можно причислять к фаворитам либо первого, либо как минимум второго эшелона. Первое место в данном квартете большинство специалистов отдает именно сборной Испании, что уже говорит о силе «Фурии рохи».

Золотая эпоха 2008 – 2012 годов осталась позади, но Испания по-прежнему является грозной силой в европейском и мировом футболе. Правда, в последнее время на крупных турнирах настоящим проклятием для испанцев стали серии пенальти, которые отправляли «Фурию роху» домой на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов на стадии 1/8 финала (поражения от россии и Марокко соответственно), а на Евро-2020 – в полуфинале от предстоящего соперника по группе, Италии.

На чемпионат Европы в Германии сборная Испании пробилась без проблем, уверенно выиграв не самую сложную группу, где соперниками были Шотландия (второе место в группе и также прямая путевка в финальную стадию), Норвегия, Кипр и Грузия, которая позже пробилась на Евро-2024 благодаря плей-офф через путь Лиги наций. «Фурия роха» в 8 матчах одержала 7 побед и потерпела лишь одно поражение – со счетом 0:2 во втором туре на выезде от Шотландии. Впрочем, итоговое преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем и разница голов 25:5 не оставляют никаких сомнений в том, кто в этой отборочной группе был сильнейшей командой.

Главный тренер



Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

После упомянутого выше вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко пост главного тренера сборной Испании покинул Луис Энрике, а его место занял малоизвестный широкой публике Луис де ла Фуэнте. Именно под его руководством команда выиграла Лигу наций 2023 года, обыграв в финале в серии пенальти (удалось снять проклятие?) еще одного предстоящего соперника по группе на Евро-2024 – Хорватию.

Кто же такой Луис де ла Фуэнте и чем он заслужил приглашение в сборную Испании? Для испанских клубов привычным делом является назначение на пост главного тренера человека, который до этого добивался значительных успехов на молодежном уровне. Теперь этот тренд добрался и до национальной сборной.

Де ла Фуэнте с 2013 года работал с молодежными сборными Испании разных возрастных категорий: сначала с U-19, потом с U-21, а после этого руководил испанской командой на Олимпиаде в Токио. И везде 62-летний специалист добивался успехов: со сборными U-19 и U-21 выигрывал чемпионаты Европы в своих возрастных категориях, а олимпийскую сборную привел к бронзовым медалям Игр в Токио.

Можно ли сказать, что с приходом де ла Фуэнте игра «Фурии рохи» кардинально поменялась? Конечно же нет, да и такой цели перед коучем не ставили: когда во взрослую команду назначают тренера, который до этого работал с молодежными составами той же команды, то делается это чаще всего для того, чтобы не ломать и перестраивать, а лишь улучшать то, что уже есть.

Ломать де ла Фуэнте ничего и не пытался. Стиль игры сборной Испании остался тем же: привычная схема 4-3-3, игра в короткий пас, позиционные атаки и, по возможности, высокий прессинг. Удалось ли исправить недостатки? Ответ на этот вопрос даст лишь финальный турнир, но пока что кажется, что проблемы остались теми же: зачастую слишком стерильное владение мячом и нехватка вертикальности в атакующих действиях команды, что очень часто создает трудности во взламывании эшелонированной обороны противника.

Лидер команды



Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

В золотую эпоху сборной Испании в 2008 – 2012 годах у «Фурии рохи» был просто сказочный подбор исполнителей в полузащите: Хави, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Хаби Алонсо – любой тренер о таком мог только мечтать. Новое поколение испанских полузащитников также очень сильно и талантливо, но до уровня золотых времен все же немного не дотягивает.

Единственный, кто точно не затерялся бы в компании легенд предыдущей эпохи – это Родри. На своей позиции опорного полузащитника 27-летний хавбек «Манчестер Сити» – один из сильнейших, а, пожалуй, даже сильнейший в мире. В игре Родри нет слабых мест: он хорош как в разрушении атак соперника, так и в построении атак своей команды.

«Манчестер Сити» известен своим потрясающим качеством и глубиной состава. Пеп Гвардиола может практически безболезненно заменить любого игрока, даже таких выдающихся мастеров, как Кевин Де Брюйне или Эрлинг Холанд. Единственный незаменимый игрок в команде Пепа – это Родри.

За пять лет в составе «Сити» испанский хавбек превратился в системообразующего игрока команды. О феноменальной беспроигрышной серии «Сити» в матчах с участием Родри знают все – прервалась они лишь 25 мая в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» на отметке в 74 матча.

27-летний испанец эффективен не только в отборе или построении атак команды, но и в их завершающих фазах – 8 голов и 9 ассистов в нынешнем сезоне АПЛ для игрока его позиции выглядят очень впечатляюще. Символично, что именно гол Родри год назад принес «Манчестер Сити» долгожданную победу в Лиге чемпионов.

Подтверждает выдающийся уровень игры Родри и продвинутая статистика. Исследовательская группа CIES Football Observatory регулярно составляет рейтинг самых эффективных игроковна основе показателей игрока в шести различных областях игры: защита, продвижение мяча, дриблинг, создание моментов, завершение и игра в воздухе. По итогам клубного сезона 2023/2024 лучшим игроком был признан именно Родри.

Что касается сборной Испании, то в составе «Фурии рохи» Родри дебютировал в марте 2018 года. На данный момент на счету хавбека 3 гола в 49 матчах за «селексьон». При этом в национальной команде статус ключевого игрока Родри получил далеко не сразу. Например, на ЧМ-2018 он, хоть и находился в заявке, так и не провел на поле ни минуты.

На предыдущем чемпионате мира в Катаре Родри провел все четыре матча от звонка до звонка, но примечательно то, что играл футболист «Манчестер Сити» на позиции центрального защитника: универсализм – еще одна его сильная сторона.

Заявка

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Начо («Реал» Мадрид), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Даниэль Вивиан («Атлетик»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Алекс Баена («Вильярреал»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал» Мадрид), Ламин Ямал («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Испания – Хорватия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

20 июня

Испания – Италия (22:00 по киевскому времени, «АуфШальке», Гельзенкирхен)

24 июня

Албания – Испания (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Стэдиум»)

Прогноз на групповой этап: первое место

Эксперты GGBET оценивают шансы Испании на победу в турнире коэффициентом 9,0.

ХОРВАТИЯ

Сборная Хорватии переживает свою золотую эпоху. Для маленькой балканской страны с населением в менее чем 4 миллиона человек завоевать медали на двух последних чемпионатах мира – просто невероятное достижение. После завоевания бронзы в 2022 году в Катаре хорваты еще и вышли в финале Лиги наций-2023, где, как уже было сказано выше, лишь в серии пенальти уступили будущему сопернику по Евро-2024, Испании.

При этом, как ни странно, на чемпионатах Европы достижения у этого золотого поколения «шашечных» намного скромнее: в 2016 и 2021 годах они вылетали уже на стадии 1/8 финала. При этом на Евро-2020 хорваты в эпичном поединке уступили со счетом 3:5 все той же Испании – мстить «Фурии рохе» точно будет за что.

И все же кажется, что золотая эпоха сборной Хорватии подходит к концу. В отборе на Евро-2024 команда Златко Далича не без проблем заняла второе место в не самой сложной группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией. Станет ли Евро-2024 последним танцем золотого поколения хорватского футбола? Или же лебединая песня была спета еще на полях чемпионата мира в Катаре?

Тренер



Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Златко Далич – живое воплощение того, насколько отличается специфика тренерской работы на клубном уровне и с национальными сборными. На момент назначения Далича на пост наставника сборной Хорватии в октябре 2017 года (если кто забыл, дебютным матчем для него стала победа 2:0 над Украиной в Киеве на НСК «Олимпийский» в отборе на ЧМ-2018) Златко считался, без преувеличения, ноунеймом, все успехи которого были добыты в экзотических ОАЭ и Саудовской Аравии задолго до того, как в тамошний футбол начали вливать сказочные деньги.

В европейском футболе Далич до этого не работал с 2010 года, и тренировал только такие скромные клубы как хорватские «Вартекс» (ныне – «Вараждин»), «Риека» и «Славен Белупо» и албанское «Динамо» Тирана. Кто бы мог подумать, что тренер с таким скромным бэкграундом в работе на уровне сборных превратится в специалиста топ-уровня!

Однако именно Даличу удалось в полной мере раскрыть потенциал этого поколения сборной Хорватии. Нельзя не отметить и тот невероятный характер, который демонстрирует команда Далича. Из 5 соперников, которых прошли «шашечные» в плей-офф на двух последних чемпионатах мира, 4 были пройдены в серии пенальти и еще один – в овертайме! Каждый раз играть по 120 минут – тут стоит поражаться не только характеру, но и физической выносливости команды. А это тоже заслуга тренерского штаба Далича.

Отбор на Евро-2024 дался нелегко и сборной Хорватии, и самому тренеру. После поражений от Турции и Уэльса Златко был близок к уходу, но все же остался, и довел отбор до успешного завершения. В двух последних матчах наставник хорватов опробовал другую тактическую схему, перейдя с 4-3-3 на что-то среднее между 4-2-3-1 и 4-4-2 с Модричем в роли десятки или парой форвардов Андрей Крамарич/Анте Будимир.

Лидер команды



Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Тут выбор очень простой и очевидный – Лука Модрич. Душа, сердце, мозговой центр сборной Хорватии и главный творец ее исторических успехов в последние годы. Казалось, что серебро ЧМ-2018 и завоевание Золотого мяча в том же году станут вершиной, и, в то же время, началом заката карьеры Луки.

Однако с тех пор прошло 6 лет, Модрич за это время успел завоевать еще и бронзу ЧМ-2022 и дважды выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». Хорвату уже почти 39 лет, но он по-прежнему голоден до футбола, и в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом еще на один год.

Нельзя сказать, что возраст совсем не сказался на игре хорвата. В «Реале» он в последнее время все чаще остается на скамейке запасных, уступая место на поле более молодым Беллингему, Вальверде, Тчуамени и Камавинге. Однако в сборной Модрич по-прежнему основной и системообразующий игрок, для которого Евро-2024 станет последним крупным турниром в карьере. Естественно, Луке захочется громко хлопнуть дверью.

Заявка

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Недилько Лабрович («Риека»), Ивица Ивушич («Пафос»).

Защитники: Йосип Станишич («Байер», Леверкузен), Марин Понграчич («Лечче»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало, Борна Соса (оба — «Аякс»), Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион», Берлин).

Полузащитники: Ловро Майер («Вольфсбург»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал», Мадрид), Марцело Брозович («Аль-Наср», Эр-Рияд), Никола Влашич («Торино»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо», Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Иван Перишич («Хайдук»), Анте Будимир («Осасуна»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба — «Риека»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Испания – Хорватия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

19 июня

Хорватия – Албания (16:00 по киевскому времени, «Волькспаркштадион», Гамбург)

24 июня

Хорватия – Италия (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Стэдиум»)

Прогноз на групповой этап: третье место

ИТАЛИЯ

Сборная Италии в представлениях не нуждается. Во-первых – потому, что она была соперником Украины по квалификационной группе на Евро-2024, и весь путь «Скуадры адзурры» в финальную стадию у нас еще свеж в памяти. Во-вторых – просто потому, что это Италия. 4-кратные чемпионы мира, 2-кратные и действующие чемпионы Европы, которые на полях Германии будут защищать свой титул.

Тем не менее, три года с момента триумфа на «Уэмбли» в июле 2021 года были для сборной Италии очень непростыми. «Скуадра адзурра» пережила шок в виде вылета от Северной Македонии в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, и впервые в своей богатейшей истории пропустила два мундиаля подряд.

Этот провал запустил серьезную перестройку в команде, а по ходу отбора на Евро-2024 сборная Италии пережила еще и смену главного тренера. В августе прошлого года Роберто Манчини покинул свой пост, отправившись в Саудовскую Аравию. Говорят, что помимо финансовых мотивов, у экс-наставника «Скуадры адзурры» была еще одна причина уйти – напряженные отношения с главой федерации футбола Италии Габриэле Гравиной.

Доигрывали отбор итальянцы под руководством Лучано Спаллетти, и все мы прекрасно помним, что «Скуадра адзурра» была в одном назначенном в свои ворота пенальти от того, чтобы опять оказаться в плей-офф. Однако судьи фол Брайана Кристанте на Михаиле Мудрике не увидели, и итальянцы вышли в финальный турнир напрямую со второго места в группе, уступив своему сопернику по финалу Евро-2020, Англии.

Тренер



Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти – настоящий аксакал итальянского тренерского цеха. Тренерская карьера 65-летнего алленаторе началась более 30 лет назад, в Серии А тосканский специалист дебютировал в далеком 1997 году.

Карьера Спаллетти развивалась максимально поступательно. Сначала – борьба за выживание в Серии А с «Эмполи», «Венецией» и «Сампдорией», потом – амбициозный середняк с еврокубковыми амбициями («Удинезе»), и, наконец, работа с топ-клубами – «Рома», «Интер» и «Наполи». Да, был на тренерском пути Лучано один поворот явно не туда (период работы в «зените»), но в целом Спаллетти уже более 20 лет на очень хорошем счету в Италии и Европе в целом.

Долгое время Лучано очень не хватало больших, громких успехов. Однако сейчас его карьера достигла своей высшей точки. Сначала – долгожданное Скудетто с «Наполи», затем – работа со «Скуадрой адзуррой». О чем еще может мечтать итальянский тренер?

Чего же ждать от команды Спаллетти на Евро-2024? Отборочный турнир исчерпывающего ответа на этот вопрос не даст – слишком мало времени было у тренера, чтобы привить команде свои игровые идеи. В контрольных матчах непосредственно перед финальным турниром «Скуадра адзурра» также не впечатляла, но эти матчи созданы для экспериментов и наигрывания игровых связей, а не для того, чтобы добывать результат.

Базовой схемой для Спаллетти будет 4-2-3-1, хотя, по информации итальянских СМИ, на тренировках «Скуадра адзурра» активно работала и над альтернативной схемой 3-4-2-1 – благо, в составе достаточно универсальных игроков для перехода от одной расстановки к другой. Впрочем, Спаллетти на протяжении всей своей тренерской карьеры много раз – и словом, и делом – доказывал, что игровые принципы важнее, чем какая-то весьма условная схема расстановки игроков на поле.

По кадровому потенциалу эта «Скуадра адзурра» заметно уступает той, которая завоевывала Кубок Анри Делоне три года назад. Некоторые игроки, как Леонардо Бонуччи или Джорджо Кьеллини, уже завершили карьеру, кто-то, как Лоренцо Инсинье, Федерико Бернардески или Марко Веррати, уехали доигрывать за пределы Европы (при чем, сделали это в далеко не ветеранском возрасте, но уж слишком заманчивыми с финансовой точки зрения были предложения), а кто-то, как Чиро Иммобиле, просто миновали свой пик.

Если учитывать тех игроков, на которых Спаллетти мог бы рассчитывать сейчас, то здесь также кадровых потерь достаточно. Доменико Берарди, Николо Дзаньоло, Франческо Ачерби, Джорджо Скальвини травмированы, Сандро Тонали пропустит турнир из-за дисквалификации.

Проблем хватает, но Спаллетти своими сомнительными кадровыми решениями лишь усложняет себе жизнь. Откровенно удивило отсутствие даже в расширенной заявке одного из открытий Евро-2020, Мануэля Локателли. Да, в нынешнем сезоне хавбек «Ювентуса» был не настолько ярок, но вызов в сборную точно заслужил больше, чем его одноклубник Николо Фаджоли, который практически весь нынешний сезон пропустил из-за дисквалификации, да и до этого провел лишь один матч за сборную.

Если же Спаллетти так принципиально не нравится Локателли, то альтернативы вызову Фаджоли были более интересные: это и Андреа Кольпани из «Монцы», который блестяще начал сезон, или же Джованни Фаббиан из «Болоньи», который, наоборот, очень сильно выглядел во второй его половине.

Непонятен и ряд кадровых решений в линии атаки, которая с точки зрения подбора игроков сейчас является слабым звеном «Скуадры адзурры». Удивило отсутствие даже в расширенном списке Маттео Политано, который еще год назад активно помогал Спаллетти завоевывать Скудетто с «Наполи», да и в нынешнем, кризисном для «Партенопеи» сезоне, выглядел очень достойно.

Трудно понять и причины недоверия к Джанлуке Скамакке из «Аталанты», который просто блестяще провел концовку клубного сезона, и прямо сейчас является, пожалуй, сильнейшим форвардом страны. Вместо него ставка в центре нападения делается на «ориундо» Маттео Ретеги из «Дженоа», который в свой первый сезон в Европе фурора не произвел и в своей команде оказался в тени Альберта Гудмундссона.

Впрочем, причудливые методы управления командой всегда были верными спутниками Спаллетти (чего стоит хотя бы история с запретом на видеоигры для игроков во время Евро-2024 – хорошо, хоть в итоге позицию Лучано удалось смягчить от полного запрета до строгих ограничений), но никогда не мешали ему ставить своим коллективам качественный, яркий футбол и добиваться хороших результатов.

Лидер команды



Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Игроков топ-уровня в нынешней сборной Италии достаточно, но никто из них в последние годы не был настолько же силен и стабилен, как Николо Барелла. Ключевой игрок «Интера», который в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, а в нынешнем – в доминирующем стиле завоевал Скудетто.

Барелла – настоящее воплощение современного полузащитника. Универсал, который умеет делать все и действовать по всему полю – пожалуй, в мире нет ни одного тренера, которому не был бы нужен такой игрок. В «Интере» Бареллу используют в роли медзалы – крайнего в тройке центральных полузащитников, который постоянно подключается к атакам в зоне инсайда. «Нерадзурри» в последние годы стали базовым клубом для сборной Италии, поэтому сыгранность с одноклубниками – еще один фактор, который делает Бареллу важнейшим игроком «Скуадры адзурры».

При этом, Николо выполнять в полузащите не только функции медзалы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что еще во времена правления Роберто Манчини Барелла отлично уживался на поле вместе со своим практически братом-близнецом по игровым характеристикам, Давиде Фраттези. Их взаимодействие в составе «Скуадры адзурры» так понравилось руководству «Интера», что прошлым летом они приобрели Фраттези у «Сассуоло», воссоздав эту связку и на клубном уровне.

Из явных недостатков Бареллы стоит выделить лишь один, но не игровой, а психологический. Николо часто психует, истерит и совершает необдуманные поступки, когда у него и его команды не идет игра, что выливается в совершенно ненужные желтые, а иногда и красные карточки. Именно поэтому после ухода Самира Хандановича на пенсию капитанская повязка в «Интере» досталась Лаутаро Мартинесу, а не Николо.

Примечание: примерно за неделю до старта Евро-2024 у Бареллы обнаружили повреждение мышц бедра. Он пропустил товарищеские матчи перед стартом турнир, его участие в первом поединке непосредственно на Евро-2024 против Албании также под вопросом.

Заявка

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Федерики Гатти («Ювентус»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Браян Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Италия – Албания (22:00 по киевскому времени, «BVB Stadion», Дортмунд)

20 июня

Испания – Италия (22:00 по киевскому времени, «АуфШальке», Гельзенкирхен)

24 июня

Хорватия – Италия (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Стэдиум»)

Прогноз на групповой этап: второе место

АЛБАНИЯ

Увеличение количества участников финальных стадий чемпионатов Европы с 16 команд до 24 в какой-то степени лишило турнир ощущения элитарности, однако позволило прикоснуться к этому празднику таким скромным по европейским меркам сборным, как Албания. Как итог – балканцы уже во второй раз в своей истории примут участие в финальной стадии турнира.

В 2016 году на дебютном для себя крупном турнире сборная Албании выступила вполне достойно: 3 очка благодаря победе над Румынией и третье место в группе, где также играли Франция и Швейцария.

В отборе к Евро-2024 сборная Албании приятно удивила. Да, в ее квалификационной группе не было ни одной топ-сборной (зато в финальном турнире «повезло» – сразу три), однако выиграть группу у таких команд как Чехия и Польша – тоже очень весомое достижение для балканцев.

Отметим, что украинским любителям футбола стоит пристально понаблюдать за сборной Албании на нынешнем Евро: эта команда является одним из соперников Украины по группе предстоящей Лиги наций. С албанцами команда Сергея Реброва сыграет в первом и последнем турах – 7 сентября и 19 ноября соответственно.

Тренер



Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

Парадоксально, но в «группе смерти» с Испанией, Италией и Хорватией именно главный тренер сборной Албании имеет наиболее впечатляющую карьеру игрока. Речь идет об экс-защитнике сборной Бразилии Силвиньо, который выступал за «Арсенал» и «Барселону», и с каталонцами дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 2006 и 2009 годах.

Как тренер 50-летний бразилец пока что ничем особым, кроме вывода Албании на Евро-2024, не отметился. Балканскую команду Силвиньо возглавляет с января 2023 года, до этого имел не очень удачный бэкграунд работы на клубном уровне. В 2019 году бразилец сумел задержаться на посту главного тренера «Лиона» лишь на 11 матчей, а в 2021 – 2022 годах без особых успехов потренировал свой родной «Коринтианс».

В сборной Албании Силвиньо использует довольно атакующую на бумаге схему 4-2-3-1, но при этом не брезгует тем, чтобы играть от глухой обороны против команд, более высоких по классу. Поэтому Италии, Испании и Хорватии нужно готовиться к тому, что придется взламывать «автобус».

Лидер команды



Getty Images/Global Images Ukraine. Кристьян Асллани

В этой номинации был довольно сложный выбор между Армандо Бройей и Кристьяном Асллани. Выделим все же последнего. Так будет более справедливо: Бройя из-за разрыва крестообразных связок колена в отборочном цикле не сыграл за сборную ни минуты, в то время как Асллани принял участие во всех восьми матчах, в семи из них (исключение – домашний матч против Молдовы во втором туре) выходил в основе.

Асллани как футболист – целим и полностью продукт итальянской школы. Еще в 10-летнем возрасте он попал в академию «Эмполи», в этой же команде он дебютировал и на взрослом уровне. Уже в 19-летнем возрасте в составе нынешней команды Виктора Коваленко Кристьян провел полноценный сезон в Серии А и обратил на себя внимание миланского «Интера», который выложил за албанца 12 миллионов евро.

В первый сезон в составе «нерадзурри» он выглядел откровенно сырым, но по ходу чемпионской кампании 2023/2024 заметно прибавил. Руководство «Интера» на Асллани очень рассчитывает в долгосрочной перспективе, о чем говорит то, с какой легкостью «нерадзурри» прошлым летом расстались с конкурентом Кристьяна по позиции реджисты, Марцело Брозовичем, который в течение многих лет был фундаментальным игроком команды.

Впрочем, даже после ухода хорвата Асллани игроком основы «Интера» пока что не стал – он проигрывает конкуренцию Хакану Чалханоглу, которого Симоне Индзаги перевел на позицию Брозовича. Однако игровых минут Кристьян начал получать больше: 772 в Серии А в чемпионском сезоне 2023/2024 против 579 в предыдущей кампании. Подменяет Чалханоглу албанец достойно, качество игры в пас стало очень высоким. В сезоне 2023/2024 точность передач Асслани в Серии А составила 93%. Это самый высокий показатель в лиге среди всех игроков, которые совершили не менее 500 передач.

В составе сборной Албании Асллани дебютировал в марте 2022 года, еще будучи игроком «Эмполи». Довольно быстро хавбек стал ключевым и незаменимым исполнителем в команде Силвиньо, не пропустив ни одного из последних 15 матчей сборной Албании. Суммарно же Асллани провел за свою национальную команду 19 поединков и забил 2 гола, один из которых – в отборе к Евро-2024 в ворота Фарерских островов.

Заявка

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи», Италия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия)

Защитники: Насер Алии («Волунтари», Румыния), Арлинд Айети (ЧФР «Клуж», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Джимшити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хюсай («Лацио», Италия), Ардиан Исмайли («Эмполи», Италия), Мараш Кумбула («Сассуоло», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Марио Митай («локомотив», россия)

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристьян Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Кязим Лачи («Спарта», Чехия), Эрнест Мучи («Бешикташ», Турция), Ульбер Рамадани («Лечче», Италия)

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу», Республика Корея), Армандо Броя («Челси», Англия), Мирлинд Даку («Рубин», россия), Арбер Ходжа («Динамо», Хорватия), Рей Манай («Сивасспор», Турция), Таулянт Сефери («Бани Яс», ОАЭ)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

15 июня

Италия – Албания (22:00 по киевскому времени, «BVB Stadion», Дортмунд)

19 июня

Хорватия – Албания (16:00 по киевскому времени, «Волькспаркштадион», Гамбург)

24 июня

Албания – Испания (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Стэдиум»)

Прогноз на групповой этап: четвертое место