Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу
Команда Томаса Тухеля одержала вторую победу в турнире, разгромив Латвию
Вечером 24 марта прошли матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В трех группах состоялось 6 поединков игрового дня.
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Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0). На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного. Во втором тайме голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе.
Первую победу в турнире одержала сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу, разгромив команду Сан-Марино (5:1).
По три очка взяли команды Польши, Албании, Боснии и Герцеговины. Матч между Литвой и Финляндией завершился вничью (2:2).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 24 марта
- 19:00. Литва – Финляндия – 2:2
- 21:45. Албания – Андорра – 3:0
- 21:45. Англия – Латвия – 3:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1
- 21:45. Польша – Мальта – 2:0
- 21:45. Сан-Марино – Румыния – 1:5
Турнирные таблицы
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