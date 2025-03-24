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Чемпионат мира
24 марта 2025, 23:59 | Обновлено 25 марта 2025, 00:26
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Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу

Команда Томаса Тухеля одержала вторую победу в турнире, разгромив Латвию

24 марта 2025, 23:59 | Обновлено 25 марта 2025, 00:26
279
0
Турнирные таблицы отбора к ЧМ-2026. Англия на высоте, первая победа Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 марта прошли матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В трех группах состоялось 6 поединков игрового дня.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Англии разгромила команду Латвии на стадионе «Уэмбли» (2:0). На 38-й минуте хозяева вышли вперед. Рис Джеймс забил супергол со штрафного. Во втором тайме голы забили Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

Первую победу в турнире одержала сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу, разгромив команду Сан-Марино (5:1).

По три очка взяли команды Польши, Албании, Боснии и Герцеговины. Матч между Литвой и Финляндией завершился вничью (2:2).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 24 марта

  • 19:00. Литва – Финляндия – 2:2
  • 21:45. Албания – Андорра – 3:0
  • 21:45. Англия – Латвия – 3:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1
  • 21:45. Польша – Мальта – 2:0
  • 21:45. Сан-Марино – Румыния – 1:5

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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