Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026

Сегодня, 24 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.

Состоялись два поединка в группе H.

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Сборная Румынии после поражения в первом туре добыла первые три очка. Подопечные Мирча Луческу довольно ожидаемо победили на выезде аутсайдера Сан-Марино, правда, хозяевам удалось забить один гол – 5:1.

В параллельном матче сборная Боснии и Герцеговины на домашнем поле обыграла со счетом 2:1 команду Кипра.

Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.

Группа H

Сан-Марино – Румыния – 1:5

Голы: Заннони, 67 - Чеволи, 6 (автогол), Попеску, 44, Марин, 55 (пен), Хаджи, 75 (пен), Алибек, 90+5.

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1

Голы: Демирович, 22, Хайрадинович, 57 - Питтас, 45+2.

Турнирная таблица группы Н