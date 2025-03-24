Румыния с Луческу одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2026
Румыны победили Сан-Марино
Сегодня, 24 марта, продолжаются матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2026.
Состоялись два поединка в группе H.
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Сборная Румынии после поражения в первом туре добыла первые три очка. Подопечные Мирча Луческу довольно ожидаемо победили на выезде аутсайдера Сан-Марино, правда, хозяевам удалось забить один гол – 5:1.
В параллельном матче сборная Боснии и Герцеговины на домашнем поле обыграла со счетом 2:1 команду Кипра.
Чемпионат мира. Квалификация, 24 марта.
Группа H
Сан-Марино – Румыния – 1:5
Голы: Заннони, 67 - Чеволи, 6 (автогол), Попеску, 44, Марин, 55 (пен), Хаджи, 75 (пен), Алибек, 90+5.
Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1
Голы: Демирович, 22, Хайрадинович, 57 - Питтас, 45+2.
Турнирная таблица группы Н
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