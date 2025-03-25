Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Босния – Кипр – 2:1. Две победы в отборе. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Босния и Герцеговина
24.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Кипр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 марта 2025, 03:22 | Обновлено 25 марта 2025, 03:36
19
0

Босния – Кипр – 2:1. Две победы в отборе. Видео голов и обзор матча

Подопечные Сергея Барбареза идут первыми

25 марта 2025, 03:22 | Обновлено 25 марта 2025, 03:36
19
0
Босния – Кипр – 2:1. Две победы в отборе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Кипра.

Игра была довольно равной. Хозяева поля первыми открыли счет – на 22-й минуте забил Эрмедин Демирович.

Киприоты смогли сравнять счет голом в раздевалку. На 45+2-й минуте автором гола стал Иоаннис Питтас.

Во втором тайме боснийцы снова вышли вперед. На 56-й минуте Харис Хайрадинович установил на табло 2:1, и этот гол стал победным.

Сборная Боснии и Герцеговины одержала вторую победу в отборе.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1

Голы: Демирович, 22, Харадинович, 56, – Питтас, 45+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
Иоаннис Питтас (Кипр) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Хайрадинович (Босния и Герцеговина).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).
По теме:
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Сан-Марино – Румыния – 1:5. Разгром от Луческу. Видео голов и обзор матча
Томас ТУХЕЛЬ: «Эти матчи помогли мне лучше понять команду»
ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Кипра по футболу видео голов и обзор Эрмедин Демирович Иоаннис Питтас
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 25 марта 2025, 01:22 0
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 25 марта в 21:45 по Киеву

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 24 марта 2025, 22:20 11
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок состоится в ночь на 25 марта и начнется приблизительно в 02:30

Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Футбол | 24.03.2025, 08:24
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Бокс | 24.03.2025, 03:45
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Бокс | 24.03.2025, 04:20
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 390
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 11
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 5
Другие виды
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем