Босния – Кипр – 2:1. Две победы в отборе. Видео голов и обзор матча
Подопечные Сергея Барбареза идут первыми
24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Кипра.
Игра была довольно равной. Хозяева поля первыми открыли счет – на 22-й минуте забил Эрмедин Демирович.
Киприоты смогли сравнять счет голом в раздевалку. На 45+2-й минуте автором гола стал Иоаннис Питтас.
Во втором тайме боснийцы снова вышли вперед. На 56-й минуте Харис Хайрадинович установил на табло 2:1, и этот гол стал победным.
Сборная Боснии и Герцеговины одержала вторую победу в отборе.
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта
Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1
Голы: Демирович, 22, Харадинович, 56, – Питтас, 45+2
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 марта в 21:45 по Киеву
Поединок состоится в ночь на 25 марта и начнется приблизительно в 02:30