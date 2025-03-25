Босния – Кипр – 2:1. Две победы в отборе. Видео голов и обзор матча

24 марта в группе H отборочного этапа к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Кипра.

Игра была довольно равной. Хозяева поля первыми открыли счет – на 22-й минуте забил Эрмедин Демирович.

Киприоты смогли сравнять счет голом в раздевалку. На 45+2-й минуте автором гола стал Иоаннис Питтас.

Во втором тайме боснийцы снова вышли вперед. На 56-й минуте Харис Хайрадинович установил на табло 2:1, и этот гол стал победным.

Сборная Боснии и Герцеговины одержала вторую победу в отборе.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1

Голы: Демирович, 22, Харадинович, 56, – Питтас, 45+2

Видео голов и обзор матча