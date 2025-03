Испания стала первой сборной по интересному достижению в Лиге наций

«Фурия Роха», обыграв Нидерланды стала первой сборной в истории, которая вышла в полуфинал Лиги наций три раза подряд (2020/21, 2022/23, 2024/25).

23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

В сезоне 2020/21 испанцы проиграли финал сборной Франции (1:2), но уже в 2022/23 добыли этот международный трофей, победив Хорватию (0:0, 5:4 в серии пенальти).

В текущем розыгрыше Лиги наций «Фурия Роха» встретится в полуфинале со сборной Франции.

