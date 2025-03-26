Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поблагодарил за доверие. Ярмолюк обратился к фанатам после провала в ЛН
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2025, 23:33 | Обновлено 26 марта 2025, 23:35
99
0

Поблагодарил за доверие. Ярмолюк обратился к фанатам после провала в ЛН

Сборная Украины по сумме двух матчей уступила Бельгии

26 марта 2025, 23:33 | Обновлено 26 марта 2025, 23:35
99
0
Поблагодарил за доверие. Ярмолюк обратился к фанатам после провала в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк в социальной сети Instagram поделился эмоциями с болельщиками после дебютных матчей в составе национальной сборной Украины. Молодой футболист дважды вышел против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

В результате, национальная сборная Украины по сумме двух матчей проиграла Бельгии со счетом 4:3.

«Счастлив дебютировать за национальную сборную Украины. Быть частью главной команды страны – большая честь и еще большая ответственность!

Благодарен тренерскому штабу за доверие, персоналу и товарищам по команде за поддержку. Благодарю Бога и наших отважных Воинов за возможность представлять родную страну на международной арене.

Искренне благодарен каждому фанату за их веру и особую поддержку», – написал Егор.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист нарушил режим с красоткой. Девушка – огонь
Григорчук отреагировал на провал сборной Украины в матчах с Бельгией
Эксперт: «С такой игрой сборная Украины планировала выступать в Лиге А?»
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Егор Ярмолюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Футбол | 26 марта 2025, 01:56 0
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро

Испанец хочет видеть в команде Вирца и Гримальдо

ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
Футбол | 26 марта 2025, 23:23 0
ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

Футболистам пришлось экстренно спасаться от опасности

Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26.03.2025, 04:32
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Бокс | 26.03.2025, 09:30
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Футбол | 26.03.2025, 19:24
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 14
Футбол
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
25.03.2025, 09:11 15
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем