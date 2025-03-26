Поблагодарил за доверие. Ярмолюк обратился к фанатам после провала в ЛН
Сборная Украины по сумме двух матчей уступила Бельгии
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк в социальной сети Instagram поделился эмоциями с болельщиками после дебютных матчей в составе национальной сборной Украины. Молодой футболист дважды вышел против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.
В результате, национальная сборная Украины по сумме двух матчей проиграла Бельгии со счетом 4:3.
«Счастлив дебютировать за национальную сборную Украины. Быть частью главной команды страны – большая честь и еще большая ответственность!
Благодарен тренерскому штабу за доверие, персоналу и товарищам по команде за поддержку. Благодарю Бога и наших отважных Воинов за возможность представлять родную страну на международной арене.
Искренне благодарен каждому фанату за их веру и особую поддержку», – написал Егор.
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